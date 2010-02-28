به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد و در بخش اسلحه اپه، طاهر عاشوری و محمد هادی مشهدبان به ترتیب با کسب 32 و 26 امتیاز به عنوان های قهرمانی و نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافتند. محمد رحیمی و حجت حکیمیان نیز به طور مشترک با کسب 20 در رده سوم قرار گرفتند.
در ادامه پیکارهای شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد امروز (یکشنبه) 35 شمشیرباز در اسلحه سابر رقابت با یکدیگر را آغاز خواهند کرد.
ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، اوکراین و قطر کشورهای خارجی شرکتکننده در مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد هستند که از روز جمعه آغاز شده است.
همچنین همزمان با این رقابتها مسابقات بخش بانوان با حضور نمایندگانی از کشور ارمنستان در حال پیگیری است. در بخش رقابتهای سابر لیلا دهقان و شیما میرایی به ترتیب اول و دوم شدند. عنوان سومی مشترک نیز به نجمه سازنچیان و اکرم مستقلچی اختصاص یافت.
در بخش مسابقات اسلحه فلوره هم مهدیه منتظران به مقام قهرمانی دست یافت. نیلوفر بابادی دوم شد و فرنوش علیپور و مریم وهابی نیز به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
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