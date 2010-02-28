به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد و در بخش اسلحه اپه، طاهر عاشوری و محمد هادی مشهدبان به ترتیب با کسب 32 و 26 امتیاز به عنوان های قهرمانی و نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافتند. محمد رحیمی و حجت حکیمیان نیز به طور مشترک با کسب 20 در رده سوم قرار گرفتند.

در ادامه پیکارهای شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد امروز (یکشنبه) 35 شمشیرباز در اسلحه سابر رقابت با یکدیگر را آغاز خواهند کرد.

ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، اوکراین و قطر کشورهای خارجی شرکت‎کننده در مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان یزد هستند که از روز جمعه آغاز شده است.

همچنین همزمان با این رقابت‎ها مسابقات بخش بانوان با حضور نمایندگانی از کشور ارمنستان در حال پیگیری است. در بخش رقابت‎های سابر لیلا دهقان و شیما میرایی به ترتیب اول و دوم شدند. عنوان سومی مشترک نیز به نجمه سازنچیان و اکرم مستقل‌چی اختصاص یافت.

در بخش مسابقات اسلحه فلوره هم مهدیه منتظران به مقام قهرمانی دست یافت. نیلوفر بابادی دوم شد و فرنوش علیپور و مریم وهابی نیز به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.



