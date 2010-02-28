به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از ابطال آزمون و اولین بررسی ها با اشاره به دستگیری دو نفر به عنوان سرنخ های تخلف در آزمون دستیاری سال 88 گفت: این دو نفر از کارمندان وزارت بهداشت بوده اند و پیگیری سایر عناصر متخلف نیز در دستور کار نهادهای نظارتی و امنیتی است.



محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو نفر جزئی از عناصر متخلف هستند و امیدواریم با شناسایی هرچه سریعتر سایر عوامل با متخلفان به شدت برخورد شود چرا که آنها حیثیت نظام آموزشی و علمی کشور را خدشه دار کرده اند و از سوی دیگر متناسب با جرم هریک از این افراد با آنها برخورد شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سال گذشته نیز افرادی در مورد آزمون دستیاری معترض بودند و اصرار داشتند که تقلب صورت گرفته است اما مدارکی برای ارائه نداشتند و تنها به نقل قول اکتفا شد.

وی اضافه کرد: امسال نیز گروهی از همان داوطلبان معترض در سال گذشته در کسوت خریدار سئوال ظاهر شده بودند و توانستند به کشف این حقیقت کمک کنند و موضوع را به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت بهداشت اطلاع دهند.

اما پیگیریهای دستگاههای امنیتی و وزارت بهداشت در زمینه تخلفات آزمون دستیاری ادامه یافت تا اینکه امروز از سوی مدیر کل دفتر وزارتی وزارت بهداشت اعلام شد که 6 نفر از متهمان آزمون دستیاری دستگیر شده اند که در بین این افراد هم کارمندان وزارت بهداشت و هم غیر از این کارمندان وجود دارد.

حسین آقاجانی در اجلاس سراسری رؤسای ادارات بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر عوامل مخدوش کننده در امتحان دستیاری گذشته با استفاده از بهترین ظرفیت در وزارت بهداشت برطرف شده است و حتی تمام دست اندرکاران برگزاری این امتحان از قبیل مسئولان تایپ و تکثیر تغییر کرده‌اند.

وی در خصوص امنیت آزمون اضافه کرد: در حال حاضر تمام سئوالات با مکانیزم‌ها و ظرفیت‌های ایمن در تمام مراحل تایپ، تکثیر و قرنطینه انجام شده است و امتحان سالمی در پیش خواهیم داشت.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز امروز در حاشیه تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه بعثت درباره پرونده آزمون دستیاری پزشکی گفت: در همان شب برگزاری امتحان گزارشاتی به دادستانی رسید و به عنوان اولین مرجع وارد موضوع شدیم و توانستیم با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) اقدامات گسترده‌ای انجام داده و 7 نفر را دستگیر کنیم که در حال حاضر 4نفر از آنها در بازداشت بسر می‌برند.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه این افراد به افشا و خرید و فروش سوالات امتحانی اعتراف کرده‌اند، گفت: امیدواریم با تحقیقاتی که انجام می‌دهیم ریشه این فساد خشکیده شود.

وی با بیان اینکه یکی از دستگیر شده‌ها نقش بیشتری در این موضوع داشته و نمی‌توان گفت که از مسئولان برگزاری آزمون بوده است، افزود: افراد عمدتا با برقراری ارتباط‌های مختلف سئوالات را به دست آورده بودند که امیدواریم با تحقیق از آنها ریشه‌ها را شناسایی و برای همیشه بخشکانیم.

دادستان تهران یکی از عوامل وقوع چنین موضوعی را فقدان سیستم‌های طراحی سئوالات عنوان کرد.