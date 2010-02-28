به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که کمیسیون امنیت ملی چه برنامه ای برای پیگیری فیلم منتشر شده در برخی رسانه ها و سایتها از حادثه کوی دانشگاه دارد، با اظهار بی اطلاعی از وجود چنین فیلمی منبع انتشار آن را از خبرنگاران سئوال کرد.

وی زمانی که با پاسخ خبرنگاران مبنی بر انتشار این فیلم در شبکه بی بی سی فارسی و سایت های اینترنتی دیگر مواجه شد، گفت: راحت ترین کار در هنر فیلم سازی مونتاژ فیلم است تا خواسته های تولید کننده را تامین کند.

بروجردی گفت: لذا باید با تامل برخورد کرد به خصوص اینکه راوی بی بی سی است و قابل اعتماد نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوال مکرر خبرنگاران در این خصوص که کمیسیون امنیت ملی در برخورد با این مسئله چگونه عمل خواهد کرد، گفت: در نهایت به دبیر کمیسیون اطلاع می دهم و کمیسیون امنیت ملی موضوع را پیگیری می کند.