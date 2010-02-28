به گزارش خبرنگار مهر در سی و پنجمین دوره جوایز سزار ( که معادل فرانسوی اسکار محسوب می شود) فیلم "پیشگو" در حالی که در سیزده رشته نامزد دریافت جایزه شده بود ، 9 جایزه از جمله بهترین فیلم ، کارگردان ،بازیگر نقش اول مرد و فیلمنامه غیر اقتباسی را به خود اختصاص داد.



"پیشگو" در جشنواره کن نیز برنده جایزه بهترین کارگردانی شده و در فهرست نهایی نامزد های اسکار بهترین فیلم خارجی زبان قرار دارد.



طاهر رحیم بازیگر نقش اول این فیلم به تنهایی دو جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و پدیده سال را به دست آورد.او که نقش یک مهاجر عرب تبار 19 ساله را بازی می کند پس از دریافت جایزه گفت : در آغاز فیلم بسیار عصبی و آشفته بودم چون می‌دانستم موقعیت بازی در فیلمی مهمی نصیبم شده اما از جایی به بعد ذهنم را بستم و در اختیار نقش و فیلم قرار دادم.



عبدالرئوف دافری فیلمنامه نویس الجزایری الاصل سینمای فرانسه همراه با ژاک اودیار ،نیکولا پوفایلی و توماس بیدگن برای نگارش فیلمنامه "پیشگو" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شدند.



" پیشگو" همچنین در رشته های بازیگر نقش مکمل مرد ، فیلمبرداری ، طراحی صحنه و صدابرداری برنده جایزه سزار شد.

فیلم "خوش آمدی" ساخته فیلیپ لیوره که درامی دیگر درباره مهاجران خارجی به فرانسه است را می‌توان ناکام ترین فیلم امسال در جوایز سزار دانست .این فیلم که در 9 رشته نامزد دریافت جایزه شده بود ، در این شب دست خالی ماند.



فیلم "مادموازل شامبون" ساخته استفان بریزه جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد.



در بخش بهترین فیلم خارجی زبان " گرن تورینو" ساخته کلینت ایستوود با غلبه بر رقبایی چون " آواتار" و "روبان سفید" برنده جایزه سزار شد.



ایزابل آجانی بازیگر نام آشنای فرانسوی برای ایفای نقش در فیلم " روز دامن " برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

جایزه بهترین طراحی لباس هم به فیلم " کوکو پیش از شنل " تعلق گرفت.



مستند " جهنم آنری " ساخته ژرژ کلوزو برنده جایزه بهترین مستند شد و در رشته فیلم کوتاه نیز کلر برگر و ماری آماشوکلی برای فیلم "برای دختر ها خوب است " جایزه سزار را به خانه بردند.

کد مطلب 1042743