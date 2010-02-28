حجت⁯الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برخی فعالیت⁯های انجام شده در دارالقرآن الکریم قم طی 11 ماهه امسال، اظهار داشت: در این مدت 135 مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم به ناشران ارائه شد که با بررسی⁯های انجام شده، تعداد قرآن⁯های چاپ شده حدود یک میلیون و 38 هزار جلد بوده است.



وی با اشاره به موقعیت ممتاز چاپ و نشر در قم، اضافه کرد: ممکن است ناشران قرآنی دیگر استانهای کشور نسبت به چاپ قرآن در چاپخانه⁯های قم اقدام کنند که آمار این فعالیتها در استان⁯های محل اخذ مجوز محاسبه می⁯⁯شود.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم اعطای بیش از 100 حلقه سی دی نرم⁯افزارهای آموزش قرآن و سایر امکانات آموزشی به موسسات و مراکز قرآنی را از دیگر فعالیت⁯های این دارالقرآن برشمرد و گفت: در طول مدت اعلام شده، بیش از سه هزار جلد قرآن کریم به مساجد، هیئت⁯های مذهبی، مدارس و مراکز و مؤسسات قرآنی اهدا شده است.



حجت⁯الاسلام عظیمی افزود: همچنین حدود هزار و 500 جلد کتاب⁯های آموزش قرآن کریم نیز به مراکز و موسسات قرآنی قم اهدا شده است.



وی اضافه کرد: در این مدت حدود 200 مورد جوایز و اقلام فرهنگی به شرکت⁯کنندگان در کلاس⁯های طرح نهضت قرآن آموزی اهدا شده است.

