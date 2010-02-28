حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در دارالقرآن الکریم قم طی 11 ماهه امسال، اظهار داشت: در این مدت 135 مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم به ناشران ارائه شد که با بررسیهای انجام شده، تعداد قرآنهای چاپ شده حدود یک میلیون و 38 هزار جلد بوده است.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز چاپ و نشر در قم، اضافه کرد: ممکن است ناشران قرآنی دیگر استانهای کشور نسبت به چاپ قرآن در چاپخانههای قم اقدام کنند که آمار این فعالیتها در استانهای محل اخذ مجوز محاسبه میشود.
مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم اعطای بیش از 100 حلقه سی دی نرمافزارهای آموزش قرآن و سایر امکانات آموزشی به موسسات و مراکز قرآنی را از دیگر فعالیتهای این دارالقرآن برشمرد و گفت: در طول مدت اعلام شده، بیش از سه هزار جلد قرآن کریم به مساجد، هیئتهای مذهبی، مدارس و مراکز و مؤسسات قرآنی اهدا شده است.
حجتالاسلام عظیمی افزود: همچنین حدود هزار و 500 جلد کتابهای آموزش قرآن کریم نیز به مراکز و موسسات قرآنی قم اهدا شده است.
وی اضافه کرد: در این مدت حدود 200 مورد جوایز و اقلام فرهنگی به شرکتکنندگان در کلاسهای طرح نهضت قرآن آموزی اهدا شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در 11 ماهه امسال مجوز چاپ یک میلیون و 38 هزار جلد قرآن کریم در قم صادر شد.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در دارالقرآن الکریم قم طی 11 ماهه امسال، اظهار داشت: در این مدت 135 مورد مجوز چاپ و نشر قرآن کریم به ناشران ارائه شد که با بررسیهای انجام شده، تعداد قرآنهای چاپ شده حدود یک میلیون و 38 هزار جلد بوده است.
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