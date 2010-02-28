غلامحسین شافعی در خصوص دیدار با رایزن سفارت ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دلیل مشکلات بانکی، کالاهای ژاپنی با واسطه به ایران وارد می‌شود و این معضل مشکلاتی را برای کالاهای ژاپنی به دلیل بالا رفتن قیمت آنها ایجاد می‌کند و مزیت‌های رقابتی آن را کاهش می‌دهد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مردم ژاپن از معدود کشورهایی هستند که تکنولوژی و توسعه علم نتوانسته بر احساس و عاطفه مردمش غلبه کند و این برای ما یک مشخصه قابل توجه است.

شافعی خاطر نشان کرد: انضباط، وفاداری به جامعه و روحیه جمع‌گرایی در مدیریت ژاپنی برای مدیران ما یک الگوی کاملا مثبت است.

وی خاطر نشان کرد: وجود چنین فضایی خود عامل مهمی برای توسعه روابط همه جانبه دو کشور است این در حالی است که اراده سران دو کشور سه دهه گذشته برای توسعه روابط اقتصادی مهیا بوده است و می‌بینیم که از سال 1973 رشد روابط اقتصادی ما با ژاپن با اعداد و ارقام قابل توجهی در حال گسترش بوده و اسناد مهمی بین دو کشور در طول سال‌های گذشته به امضا رسیده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال گذشته حجم صادرات غیر نفتی ما به ژاپن 567 میلیون دلار بوده که شامل 91 قلم کالا از جمله فرش، زیره، زعفران، پسته، میوه‌های خشک، آلومینیوم و میوه می‌شود؛ واردات ما نیز از ژاپن یک میلیارد و 340 میلیون دلار بوده که شامل 100 قلم کالا می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به زمینه‌های مناسب، حجم مبادلات اقتصادی غیر نفتی ما می‌تواند گسترش یابد، خصوصا در زمینه سرمایه‌ گذاری‌های منطقه‌ای، زمینه خوبی برای توسعه روابط داریم.