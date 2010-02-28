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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

از سوی نمایندگان مجلس؛

فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصویب شد

فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه جلسه ‌علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی پرداختند و یک فوریت این طرح را با 113 رای موافق و 13رای مخالف به تصویب رساندند.

در مقدمه توجیهی این طرح اشاره شده است که در طی حداقل 8 سال گذشته دفاتر خدمات ارتباطی به نیت پیشخوان دولت تاسیس و شروع به کار کردند. امروز حدود 4 هزار و 500 دفتر در سطح کشور موجود است که بسیاری از آنها به دلیل عدم تحقق هدف اصلی "پیشخوان دولت" از صرفه اقتصادی افتاده ‌اند و به سمت تعطیلی کشیده شده اند.

در ادامه آمده است: باتوجه به ضرورت تحقق دولت الکترنیک و تجربه موفق این دفاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح زیر ارائه می‌شود. لازم به ذکر است آئین ‌نامه اجرایی نیز از طرف دولت تهیه شده و این طرح باعث تسریع در روند اجراء خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و بخش عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود واگذار کنند. براین اساس ایجاد دفاتر و واحدهای کاری برای این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دایر فعلی باید به پیشخوان دولت تغییر یابند.

کد مطلب 1042748

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