فوریت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه جلسه ‌علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی پرداختند و یک فوریت این طرح را با 113 رای موافق و 13رای مخالف به تصویب رساندند.

در مقدمه توجیهی این طرح اشاره شده است که در طی حداقل 8 سال گذشته دفاتر خدمات ارتباطی به نیت پیشخوان دولت تاسیس و شروع به کار کردند. امروز حدود 4 هزار و 500 دفتر در سطح کشور موجود است که بسیاری از آنها به دلیل عدم تحقق هدف اصلی "پیشخوان دولت" از صرفه اقتصادی افتاده ‌اند و به سمت تعطیلی کشیده شده اند.

در ادامه آمده است: باتوجه به ضرورت تحقق دولت الکترنیک و تجربه موفق این دفاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح زیر ارائه می‌شود. لازم به ذکر است آئین ‌نامه اجرایی نیز از طرف دولت تهیه شده و این طرح باعث تسریع در روند اجراء خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و بخش عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود واگذار کنند. براین اساس ایجاد دفاتر و واحدهای کاری برای این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دایر فعلی باید به پیشخوان دولت تغییر یابند.

