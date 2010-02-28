به گزارش خبرگزاری مهر، "روبرت کیگان" یک نویسنده و تحلیلگر آمریکایی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره اوباما اظهار داشت : از زمانی که وی بر سر کار آمده است جنگ در افغانستان شدت گرفته است و بودجه نظامی آمریکا به حدود ده میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره چگونگی تعامل با برنامه هسته ای ایران ضمن مخالفت با هر گونه ماجراجویی نظامی علیه ایران درباره صدور قطعنامه جدید علیه تهران اظهار داشت : چین چنین اقدامی را انجام نخواهد داد. از نظر من روسیه نیز با صدور قطعنامه جدی علیه ایران موافقت نخواهد کرد.