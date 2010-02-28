اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات قهرمانی کونگ فوی کشوری به میزبانی خراسان جنوبی در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و با حضور استان هایی از خراسان جنوبی، شمالی، رضوی، همدان و سیستان و بلوچستان و چابهار (تیم آزاد) در سالن عفاف بیرجند برگزار شد.



در رده سنی نونهالان کوثر حیدری و مینا وکیلی هر دو از زاهدان اول و دوم شدند.در وزن مثبت 25 کیلوی این دوره نازیلا میرشکار(چابهار) اول و سیده فاطمه قاسمی(خراسان جنوبی) دوم شد.

در رده سنی نوجوانان هم عناوین اول اوزان 32-، 40-، 40+ و بعلاوه 70 کیلوگرم به هانیه شه بخش (زاهدان)، آرزو قاسمی (خراسان جنوبی)، الناز نوری دلاور (زاهدان) و محدثه حق نظری (زاهدان) اختصاص یافت.

در رده سنی جوانان هم فرزانه نظام دوست (زاهدان)، فریبا ملاکی (خراسان جنوبی)، آناهیتا شعار(زاهدان)، فاطمه دلنواز (زاهدان) طیبه شاد میرزایی (خراسان رضوی) و فهیمه نخعی (خراسان جنوبی) حائز رتبه های اول شدند.

النازنوری دلاور (زاهدان)، سمیه شه بخش(زاهدان)، راضیه پردلی شهرکی(زاهدان)، نجمه حسن پور (خراسان رضوی)، مهناز احراری (خراسان جنوبی) و آذر منافی (خراسان رضوی) بر سکوهای اول تا سوم رده بزرگسالان قرار گرفتند.

به لحاظ تیمی نیز تیم زاهدان، خراسان رضوی و تیم ذوالفقار بسیج خراسان جنوبی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

اعزام تیم کونگ فوی آقایان خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

تیم کونگ فوی آقایان استان خراسان جنوبی به مسابقات قهرمانی کشور که در اردبیل برگزار می شود، اعزام شده اند.

اعضای تیمی اعزامی را جعفر روان، سعید اکبرزاده، محسن عبدالهی، جواد قاسمی، مصطفی دلاکه، محمدرضا دلاکه، هادی باقری، حمید پرمچی، سید علی اکبر حسینی، مرتضی یعقوبی، احسان اربابی، جواد شرفی، جمال شرفی، مجتبی تخم گر، وحید رضا وحدتی، امید پرمچی، علی اکبر کلینی، حمید رضا مهدی زاده، داوود حسینی، امین عسکری نیا، مرتضی شفیعی ، مرتضی امیرآبادی و سید محسن موسوی تشکیل می دهند.

حمید رضا وحدتی و علی اکبر برزگران به ترتیب سرپرستی و مربیگری این تیم اعزامی را بر عهده دارند.