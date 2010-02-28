انتفاضه سوم فلسطین جنگ تمام عیار رسانه ای و اینترنتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که پیش از ظهر امروز یکشنبه در همایشزرگداشت غزه ؛ همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین در تهران سخن می گفت ، یگانه گزینه مقابله با رژیم صهیونیستی را مقاومت و یکپارچگی گروه های فلسطینی توصیف کرد و گفت: به عنوان پیشنهاد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به گروه های فلسطینی می گویم انتفاضه سوم باید انتفاضه رسانه ای با استفاده از شبکه مجازی اینترنت باشد و این فضا یک زمینه ارزشمند برای بیداری جوامع بشری در مقابله با صهیونیسم است.

وی با اشاره به تجربه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه شکبه های اجتماعی بیان داشت: این شبکه ها می توانند زمینه ای برای افشاگری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی باشند و از طریق این شبکه ها می تواند یک جنگ تمام عیار رسانه ای علیه استکبار و رژیم صهیونیستی آغاز کرد.

مصلحی با تاکید بر اینکه روند تحولات فلسطین نشان می دهد که عامل اصلی مقابله با صهیونیست رویکرد مقاومت و دوری از سازشکاری است، بیان داشت: جهان اسلام باید با وحدت و یکپارچگی در کنار مقاومت ملت فلسطین قرار گیرند و ادامه سکوت فعلی در خصوص اجرای اهداف صهیونیست علیه مسجد الاقصی جایز نیست ، چرا که رژیم صهیونیستی در حال توسعه طلبی، ادامه محاصره غزه و ده ها توطئه دیگر علیه فلسطین است.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: جهان اسلام در مقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی به دلیل دغدغه های داخلی از این مسائل غافل شده است.

وی با اشاره به ترور المبحوح یکی از رهبران حماس در دبی تاکید کرد: ترور های هدفمند رهبران مقاومت در کشورهای عربی و تهدیدهای مکرر سوریه و لبنان بخش هایی از چالش آفرینی های رژیم صهیونیستی در منطقه است.

مصلحی تاکید کرد: تحولات نشان می دهد صهیونیست با غبارآلود کردن فضای کشورهای اسلامی سعی می کند از اتحاد آنان جلوگیری کند چرا که در لوای برنامه های رژیم صهیونیستی اشغال کامل فلسطین قرار دارد و کشورهای اسلامی باید با کنار نهادن اختلافات به حمایت قاطع از فلسطین بپردازد.

وزیر اطلاعات با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در سلطه براماکن مقدس در فلسطین اشغالی گفت: اقدامات رژیم صهیونیستی در به سلطه در آوردن امکان مقدس موجی از خشم مردمی را به همراه داشته اما این بار تحرکات این رژیم موج جدیدی از مقاومت در کرانه باختری را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به دیدگاه های امام راحل (ره) مبنی بر ایجاد بسیج مستضعفین در سراسر گیتی تاکید کرد: یکی از علل عصبانیت استکبار همین عظمت است.

مصلحی خاورمیانه را کانون توجهات جهانی در دوران های مختلف عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم ثبات منطقه مداخلات بازیگران منطقه بوده است.

وزیر اطلاعات با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه تاکید کرد: رویکرد دوباره آمریکا در منطقه با تحرکات نظامی و دیپلماتیک در منطقه شکل گرفته که از آن می توان لشکر کشی دیپلماتیک به خاورمیانه یاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا از حضور در منطقه اهداف متعددی را دنبال می کند، گفت: رئیس جمهور آمریکا بعد از یک سال از آغاز فعالیتش کارنامه ناموفقی را به ثبت رسانده و اکنون تنها ابزار اوباما برای سرپوش گذاشتن به مشکلات این کشور در عرصه های اقتصادی و داخلی بازیگری در عرصه بین المللی است و در این راستا خاورمیانه اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

مصلحی ابراز داشت آمریکا اکنون به دنبال ایجاد موج جدیدی از صلح به اصطلاح خاورمیانه است.

وی گفت: تحرکات آمریکا در منطقه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

وزیر اطلاعات یادآور شد: رویکردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی متضاد و در عین حال هماهنگ است چرا که این دو در هدف با یکدیگر هماهنگی دارند.

وزیر اطلاعات با اشاره به رویکرد ایران هراسی در منطقه از سوی آمریکا خاطر نشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی ائتلاف دو جانبه ای را در پیش گرفته اند که در لوای آن اهداف هماهنگی را دنبال می کنند و هدف مشترک این دو سوق دادن کشورهای اسلامی به سازش با اسرائیل و مشارکت در مقابله با جبهه ضد مقاومت است و بررسی ها نشان می دهد دشمنان اسلام هر زمان که در مسائل داخلی با مشکل مواجه شده اند به بحران سازی برای کشورهای اسلامی روی آورده اند.

مصلحی با اشاره به تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین گفت: مقاومت ثابت کرده که می توان با صهیونیسم مبارزه کرد و زمین گیر کردن رژیم صهیونیستی و ایجاد روحیه و امید در فلسطین باعث شده که نصرت الهی برای همگان نزدیک باشد.

وی در آغاز سخنانش با اشاره به توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسائل داخلی ایران اشاره کرد و گفت: فتنه انگیزی در ایران با طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضا برخی دولت های اروپایی شکل گرفته بود که مقدمه ای 20 ساله داشت اما به شکر خدا ایران به خوبی بر این فتنه ها غلبه کرد و توطئه های بزرگ نقش برآب شد.

وزیر اطلاعات همچنین به دستگیری ریگی شرور تروریست شرق کشور اشاره کرد و گفت: ایران همزمان با توطئه ها موفقیت های خود را در عرصه های علمی و هسته ای در ابعاد مختلف دنبال کرده است و در مباحث اطلاعاتی نیز موفقیت اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داد در مباحث امنیتی و اطلاعاتی ما در چه سطح و جایگاهی قرار داریم.