سید محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به جایگاه و اهمیت خاص علوم انسانی در قم در میان سایر علوم مطرح اظهار داشت: متأسفانه هنوز روشهای کاربردی کردن و تجاری سازی رشته‌های علوم انسانی در قم آموزش داده نشده است که ضرورت دارد در آینده ای نزدیک مسئولان استانی برای حرکت به این سمت و سو گام بردارند.



وی همچنین با تأکید بر اهمیت کاربردی کردن پژوهش های مریوط به رشته‌های علوم انسانی درقم خاطر نشان کرد: در طول حدود سه سال و نیم از آغاز فعالیت مرکز رشد دانشگاه قم تاکنون حدود یک هزار و 400 ایده به این مرکز ارایه شده که 600 مورد از آن مربوط به ثبت اختراع می‌باشد و متأسفانه تنها حدود 9 درصد از این ایده‌ها در حوزه علوم انسانی بوده است.



رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با بیان اینکه توسعه واقعی هر کشوری در سایه توجه به تحقیقات و پژوهش‌های علوم انسانی آن تحقق می‌یابد، گفت: در شرایط کنونی تلاش اصلی ما در مرکز رشد دانشگاه قم‌، افزایش میزان ایده‌های بخش علوم انسانی از 9 درصد کنونی به 20 درصد در قم است که امیدواریم ظرف یک سال آینده بتوانیم به این حد نصاب برسیم.