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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

رضایی در گفتگو با مهر:

شیوه‌های کاربردی کردن علوم انسانی باید در قم آموزش داده شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز رشد دانشگاه قم بر ضرورت آموزش شیوه‌های کاربردی کردن علوم انسانی در قم تأکید کرد.

سید محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به جایگاه و اهمیت خاص علوم انسانی در قم در میان سایر علوم مطرح اظهار داشت: متأسفانه هنوز روشهای کاربردی کردن و تجاری سازی رشته‌های علوم انسانی در قم آموزش داده نشده است که ضرورت دارد در آینده ای نزدیک مسئولان استانی برای حرکت به این سمت و سو  گام بردارند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت کاربردی کردن پژوهش های مریوط به رشته‌های علوم انسانی درقم خاطر نشان کرد: در طول حدود سه سال و نیم از آغاز فعالیت مرکز رشد دانشگاه قم تاکنون حدود یک هزار و 400 ایده به این مرکز ارایه شده که 600 مورد از آن مربوط به ثبت اختراع می‌باشد و متأسفانه تنها حدود 9 درصد از این ایده‌ها در حوزه علوم انسانی بوده است.

رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با بیان اینکه توسعه واقعی هر کشوری در سایه توجه به تحقیقات و پژوهش‌های علوم انسانی آن تحقق می‌یابد، گفت: در شرایط کنونی تلاش اصلی ما در مرکز رشد دانشگاه قم‌، افزایش میزان ایده‌های بخش علوم انسانی از 9 درصد کنونی به 20 درصد در قم است که امیدواریم ظرف یک سال آینده بتوانیم به این حد نصاب برسیم.

کد مطلب 1042758

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