فرمانده گارد ملي عراق در سامرا و معاونش توسط افراد مسلح ترور شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، يك مسئول وزارت كشورعراق با اعلام اين خبر افزود : سرگرد دوم احسان السدجي و سروان صدام حسين در راه بازگشت از سامرا به بغداد كشته شدند.

وي افزود: السدجي پيشتر درشهر سامرا با افراد مسلح درگير شده بود و حتي اين افراد يكي از برادرانش را كشته بودند.

يك گروه ناشناس در بيانيه اي مسئوليت ترورفرمانده گارد ملي عراق و معاونش را به عهده گرفته و اعلام كردند : شاخه نظامي ارتش اسلامي سري اين عمليات را انجام داده است. اين گروه ناشناس تهديد كرده هر كس با نيروهاي اشغالگر همكاري كنند سرنوشت وي مرگ خواهد بود .

خبرديگر اينكه يك گروه مسلح عراقي تحت عنوان " گروه مدافع ازعتبات مقدس " اعلام كرد يك افسر سازمان اطلاعات عراق به نام اسامه عبد الجبار را ربوده است .

درنوار ويدئويي كه شبكه تلويزيوني الجزيره آن را پخش كرد دو فرد مسلح نقابداررا نشان مي داد كه در كنار آنها يك فرد ميان سال ايستاده بود و يكي ازافراد با قرائت بيانيه اي اعلام كرد : روبودن اين افسر سازمان اطلاعات عراق درواكنش به درگيريهاي كنوني در شهر نجف صورت گرفته است.

خبر ديگر اينكه شركت حمل ونقل زميني تركيه ديشب اعلام كرد دوراننده ترك در100 كيلومتري جنوب شهرموصل عراق ربوده شدند و از سرنوشت آنها هيچ اطلاعي در دست نيست .

اين دو راننده تركيه ايي جزشش كاميوني بودند كه كار آب رساني را به پايگاه نيروهاي آمريكايي در بغداد برعهده داشتند.

پس ازيك آرامش نسبي در شهرنجف ديشب بارديگر نيروهاي اشغالگر آمريكايي با حمايت نيروهاي گارد ملي عراق با مواضع نيروهاي جيش المهدي در اين شهر يورش بردند و آرامش اين شهر را بر هم زدند.

شاهدان عيني با اعلام شنيدن صداي مبادله آتش ميان طرفهاي درگيرگفتند: چندين گلوله خمپاره درنزديكي پاسگاه پليس عراق در شهر نجف شليك شد.



خبرنگارالجزيره از آتش سوزي نفربرهاي ارتش آمريكا در شهرنجف خبر داد و گفت: عمده درگيريها درمركزشهر نجف است .