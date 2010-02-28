حضور فرماندهان متنبه عراقی در مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نشست خبری صبح امروز یکشنبه با اشاره به آغاز حرکت کاروانهای راهیان نور از 12 بهمن 88 تا 15 فروردین 89 به تشریح مهمترین برنامه های کاروانهای راهیان نور پرداخت.

سردار سید محمد باقرزاده حرکت راهیان نور را یکی از برکات فرهنگی دفاع مقدس خواند و گفت: راهیان نور یک سفر روحانی و معنوی است که مهمترین دستاورد آن میثاق با شهیدان و استمرار راه آنان است.

بصیرت و تبعیت از ولایت مهمترین مسائل راهیان نور امسال

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم ایران از کاروانهای راهیان نور از هر قوم و مذهب و حتی گردشگران خارجی، افزایش بصیرت و تبعیت از ولایت را مهمترین موضوع مورد توجه در کاروانهای راهیان نور امسال خواند.

سردار باقرزاده با اشاره به دستگیری ریگی تأکید کرد: به شکرانه موفقیت سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگیری سرکرده گروه تروریستی "ریگی" سهیمه اعزام دانشجویان و دانش آموزان سیستان و بلوچستان 20 درصد افزایش یافت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از تلاش برای افزایش سهیمه و امکانات اسکانی خبرداد و گفت: در همین راستا مسئولان استان بوشهر برای ایجاد اردوگاه جدید منطقه ای را در شرق کارون در نظر گرفته اند.

وی با اشاره به معرفی یادمان های جدید به زائران، از نقطه یادمانی"گم بوئه" نام برد و افزود: این منطقه که در جاده اهواز-حمیدیه قرار دارد در جنگ جهانی اول شاهد یک حماسه بزرگ از عشایر خوزستان بوده است. طی تجاوز نیروهای انگلیسی به این منطقه عشایر خوزستان با صدور فتوای جهاد حاج سید کاظم یزدی به مقابله با آنها پرداختند که تعدادی از آنها به شهادت رسیدند و در همین نقطه دفن شدند. به دنبال سفارش مقام معظم رهبری در سفری که به این منطقه داشتند با همت بنیاد شهید و سازمان میراث فرهنگی و استانداری خوزستان یادمانی به وسعت 10 هزار متر مربع ساخته شده است که آماده پذیرایی از زائران می باشد.

روایت مشترک نیروهای مسلح از جنگ

سردار باقرزاده مسئله وحدت را از دیگر رویکردهای کاروانهای راهیان نور امسال برشمرد و گفت: امسال مسئله وحدت و هماهنگی در بین نیروهای مسلح در امر روایتگری جنگ به صورت مشترک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه از معرفی الگوهای برتر اخلاص ارتش و سپاه به جوانان در طول حرکت کاروانهای راهیان نور خبر داد و افزود: شهید سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی از ارتش و شهید سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین از نیروهای سپاه از جمله الگوهای موفق اخلاص هستند که در کاروانهای راهیان نور معرفی خواهند شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از واگذاری کارهای اجرایی یادمانها به سپاه و بسیج خبرداد و گفت: بر اساس اعلام آمادگی ارتش یادمانهای غرب و شمال غرب کشور سال آنیده به ارتش واگذار خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنیاد حفظ آثار از این پس در راستای سیاستگذاری، هدایت عمومی، هماهنگی عملی، نظارت و حمایت و همچنین توسعه نقاط یادمانی جدید تلاش خواهد کرد و بر این اساس در اسفند 89 یادمان"قرارگاه خاتم4" در هور ساخته و افتتاح می شود.

حضور فرماندهان متنبه عراقی برای بیان لایه های پنهان جنگ در مناطق یادمانی

سردار باقرزاده تلاش برای پاسخگویی مستقیم فرماندهان دوران دفاع مقدس به جوانان را از دیگر رویکردهای کاروانهای راهیان نور امسال برشمرد و گفت: تعدادی از فرماندهان شاخص با حضور در میان جوانان در نقاط یادمانی به سؤالات جوانان در مورد عملیاتها و تصمیمات اساسی جنگ پاسخ خواهند داد. ضمن اینکه در تلاشیم که تعدادی از فرماندهان عراقی متنبه و آگاه شده را به این مناطق دعوت کنیم تا به تبیین لایه های پنهان جنگ در لشکر صدام بپردازند.

وی با بیان اینکه همه ظرفیتهای ممکن حوزه استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه برای تکریم بیشتر میهمانان در نظر گرفته شده است، از رشد هرساله زئران کوی شهیدان خبر داد و افزود: اهدای بسته فرهنگی" کوله بار" از سوی بسیج به زائران، بیمه زائران در مقابل حوادث و آمارگیری به روش علمی از زائران از دیگر برنامه های کاروانهای راهیان نور امسال است.

سردار باقرزاده با اشاره به ثبت نام اینترنتی زائران راهیان نور گفت: افرادی که می خواهند با کاروانهای رسمی بسیج به مناطق عملیاتی سفر کنند، می توانند از طریق اینترنت به آدرس www. rahiyan.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

گفتنی است ستاد پاسخگویی راهیان نور به طور شبانه روزی با شماره 88320000 و در خوزستان با کد 0611 به شماره 61-3844160 و سامانه 1000088320000 آماده پاسخگویی به سؤالات علاقمندان به حضور در کاروانهای راهیان نور می باشد.