به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر شمس‌الدین حجازی صبح یک‌شنبه در جلسه مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بخشداران قم که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای توجه به بخش‌ها، روستاها و مناطق محروم، اظهار داشت: استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های پزشک خانواده، گسترش، تجهیز و به‌روزرسانی درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی روستاها و بخش‌ها و رفع نیازهای درمانی ساکنان این مناطق از جمله اولویت‌های مسئولان بهداشت و درمان استان است.



وی همچنین از اختصاص 4 دستگاه آمبولانس مجهز تا سه ماه آینده به بخش‌های کهک، خلجستان، جعفرآباد و همچنین روستای قلعه چم خبر داد و گفت: با توجه به نیاز بخش‌های استان به تجهیزات استاندارد بهداشتی درمانی، تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های استانی و ملی این آمبولانس‌ها در همه بخش‌های استان مستقر شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم گسترش پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای در محورهای پرتردد را یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های این دانشگاه عنوان کرد و افزود: نیاز اصلی برای راه‌اندازی این پایگاه‌ها تامین حقوق و مزایای مورد نیاز کارکنان آن است که امیدواریم با همکاری مسئولان این مشکل نیز برطرف شود.



حجازی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین و بخش خصوصی برای ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در روستاها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی آمادگی دارد در موضوعات مختلف بهداشتی و درمانی مساعدت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.



وی خاطرنشان کرد: بخشداران بخش‌های قم می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها مشکلات و نیازهای بهداشتی درمانی مناطق و بخش‌های مختلف را تا حد زیادی برطرف کنند.



در این جلسه که رئیس مرکز بهداشت، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان هم حضور داشتند موضوعاتی از قبیل مشکلات و نیازهای پزشکی، بیماری‌های فصلی، درمانگاه‌ها و داروخانه‌های مناطق روستایی و همچنین چگونگی تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای بررسی شد.



بخشداران بخش‌های قم نیز در این نشست با بیان گزارشی از روند اقدامات انجام شده، به تشریح نیازهای موجود در مناطق مختلف پرداختند و مقرر شد نظرات پیشنهادی آنها در اولین فرصت برای مطرح در شورای سلامت به دانشگاه علوم پزشکی ارائه شود.