دشمنان تلاش می کنند روح قرآن را از مسلمانان بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس خطیبی در همایش وحدت و بصیرت که ظهر یکشنبه به مناسبت آغاز هفته وحدت که با حضورعلما شیعه و سنی استان برگزار شد گفت: قرآن و پیامبر جلوه رحمت عالمیان است که دشمنان و کینه توزان چشم دیدن هیچگونه خیر و رحمتی را برای مسلمانان ندارند.

وی افزود: قرآن نقشه راه بوده و پیامبر(ص) راه بلدی برای رسیدن به سرمنزل مقصود است و دشمنان اسلام در گذشته با خود پیامبر و اکنون شخصیت وی را هدف قرار داده اند و می خواهند با بیگانه کردن مسلمانان از قرآن و پیامبر و ایجاد تفرقه روح قرآن را از مسلمانان بگیرند.

خطیبی تصریح کرد: برای ایجاد یک زمینه ذهنی منفی از اسلام برای مسلمانان و جلوگیری از رشد تعالی اسلام در بین مسلمانان کفار و دشمنان اسلام و مسلمانان یکسری روشها و تهاجماتی را طراحی کرده اند که زنگ خطری برای مسلمانان است و هوشیاری و بصیرت علما شیعه و سنی و امت اسلامی را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: بعضی حرکات تند و نسنجیده از سوی برخی از مسلمانان درعراق، پاکستان و همچنین کشورمان با افراط گری هایشان باعث شد از جانب دشمنان با ترفندی که دشمن در حادثه 11سپتامبر2008 برنامه را برعلیه مسلمانان تمام کرد از جانب دشمنان یک موضع تند و منفی برای اسلام گرفته شود به گونه ای که پس از آن در کتاب هایشان پیامبر رحمت عالمیان را به پیامبر شمشیر و پیامبر ویرانگر معرفی می کنند.