  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

خطیبی:

دشمنان تلاش می کنند روح قرآن را از مسلمانان بگیرند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت شهرستان قشم با اشاره به اینکه دشمنان و کینه توزان چشم دیدن هیچگونه خیر و رحمتی را برای مسلمانان ندارند، گفت: دشمن در کمین هستند تا در بین مسلمانان و قرآن فاصله بیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس خطیبی در همایش وحدت و بصیرت که ظهر یکشنبه به مناسبت آغاز هفته وحدت که با حضورعلما شیعه و سنی استان برگزار شد گفت: قرآن و پیامبر جلوه رحمت عالمیان است که دشمنان و کینه توزان چشم دیدن هیچگونه خیر و رحمتی را برای مسلمانان ندارند.

وی افزود: قرآن نقشه راه بوده و پیامبر(ص) راه بلدی برای رسیدن به سرمنزل مقصود است و دشمنان اسلام در گذشته با خود پیامبر و اکنون  شخصیت وی را هدف قرار داده اند و می خواهند با بیگانه کردن مسلمانان از قرآن و پیامبر و ایجاد تفرقه روح قرآن را از مسلمانان بگیرند.

خطیبی تصریح کرد: برای ایجاد یک زمینه ذهنی منفی از اسلام برای مسلمانان و جلوگیری از رشد تعالی اسلام در بین مسلمانان کفار و دشمنان اسلام و مسلمانان یکسری روشها و تهاجماتی را طراحی کرده اند که زنگ خطری برای مسلمانان است و هوشیاری و بصیرت علما شیعه و سنی و امت اسلامی را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: بعضی حرکات تند و نسنجیده از سوی برخی از مسلمانان درعراق، پاکستان و همچنین کشورمان با افراط گری هایشان باعث شد از جانب دشمنان با ترفندی که دشمن در حادثه 11سپتامبر2008 برنامه را برعلیه مسلمانان تمام کرد از جانب دشمنان یک موضع تند و منفی برای اسلام گرفته شود به گونه ای که پس از آن در کتاب هایشان پیامبر رحمت عالمیان را به پیامبر شمشیر و پیامبر ویرانگر معرفی می کنند.

کد مطلب 1042766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه