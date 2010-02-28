به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غنیمی فرد امروز در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات خط لوله صلح گفت: در مذاکرات گازی آذرماه امسال در دهلی نو قائم مقام وزیر نفت هند به صورت شفاهی از اعلام آمادگی این کشور برای پیوستن به مذاکرات سه جانبه خط لوله صلح خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پس از بازگشت به تهران نامه ای به صورت رسمی از سوی وزارت نفت هند برای پیوستن به مذاکرات صلح به شرکت ملی نفت ایران ارسال نشده است، تصریح کرد: در مذاکرات شفاهی انجام گرفته در دهلی نو طرف هندی برای برگزاری دور جدید مذاکرات خط لوله صلح در دسامبر و به میزبانی دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر زمانی که هند برای پیوستن مذاکرات سه جانبه به طور رسمی اعلام آمادگی کند از درخواست آنها استقبال می کنیم، بیان کرد: در حال حاضر کلیه موارد قرارداد با پاکستان نهایی شده است و قرارداد فروش گاز به پاکستان وارد مرحله اجرایی شده است.

نماینده ایران در مذاکرات خط لوله صلح با اشاره به اینکه بدیهی است که ایران و پاکستان از حضور هند در مذاکرات صلح استقبال می کنند، اظهار داشت: اما اگر زمان طولانی از اجرایی شدن قرارداد گازی ایران -پاکستان بگذرد حضور هند در مذاکرات صلح مشروط به شرایطی خاص است.

امضای قرارداد عملیاتی فروش گاز به پاکستان در کشور ثالث

غنیمی فرد در ادامه و در پاسخ به سئوال مهر درباره تاخیرهای ایجاد شده برای امضای قرارداد عملیاتی گازی ایران و پاکستان توضیح داد: در قراردادهای بلند مدت که دوره اجرای آن با احتساب زمان ساخت خط لوله به حدود 35 سال افزایش می یابد باید کلیه موارد فنی، عملیاتی و قراردادی نهایی شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه اجرای قرارداد فروش گاز پاکستان چندین نسل مدیریتی را شامل می شود، تبیین کرد: در مذاکراتی که پیشتر با طرف پاکستانی انجام گرفته بود مباحثی به وجود می آمد که قبلا دیده نشده بود.

وی ادامه داد: از این رو باید کلیه پیشنهادات جدید در قرارداد اصلی در نظر گرفته شود.

نماینده ایران در مذاکرات خط لوله صلح در ادامه با اشاره به توافق ایران و پاکستان برای انتقال گاز از خاک این کشور به یک کشور ثالث، اظهار داشت: هم اکنون مجموعه قراردادی آماده امضا شده که باید این قرارداد در یک کشور ثالث به امضای دو طرف برسد.

توقف مذاکرات گازی با عمان

به گزارش مهر، غنیمی فرد در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص توقف مذاکرات فروش گاز ایران به عمان گفت: طرف عمانی درباره قیمت گاز صادراتی ایران پیشنهادی مطرح کرده بود که بر روی این پیشنهاد توافق حاصل نشد و از این رو، در مقطع فعلی مذاکرات دو طرف متوقف شده است.

معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: اگر پیشنهاد جدیدی از طرف عمان ارائه شود مذاکرات گازی دو طرف ادامه می یابد.

توتال اخراج نشده است

غنیمی فرد همچنین در پاسخ به این پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص برخی اخبار مبنی بر اخراج شرکت فرانسوی توتال از پروژه های نفت و گاز ایران گفت: شرکت ملی نفت ایران تاکنون برای هیچ طرف خارجی از لفظ اخراج استفاده نکرده و اگر در یک پروژه با طرف خارجی به توافق نرسیم، این به منزله اخراج از صنعت نفت نخواهد بود.

وی همچنین درباره عدم توافق با شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی بیان کرد: در این پروژه با یک شرکت چینی قراردادی امضا کرده ایم و اگر این شرکت چینی با یک شرکت معتبر و بین المللی به توافق برسد می توان در این پروژه با آن همکاری داشته باشد. این مقام مسئول اظهار داشت: همکاری توتال در پارس جنوبی مشروط به مذاکره با طرف چینی است.