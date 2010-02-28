مدیر اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه در این خصوص به خبرنگار مهر در قم گفت: این هیئت در اواخر بهمن‌ماه سال جاری به مدت دو هفته از دانشگاه دهلی نو، دانشگاه همدرد، مؤسسه بزرگ ابن‌سینا، دانشگاه علیگر، مؤسسه‌نور و مراکز بزرگ دیگر متعلق به ادیان و مذاهب عمده در هند بازدید کردند.



حبیب قهرمانی که خود نیز در این سفر علمی حضور داشت، افزود: در این سفر پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علیگر و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان انگلیسی تنظیم و برای امضای نهایی توسط مسوولان ارشد این دانشگاه تقدیم رئیس دانشکده الهیات این دانشگاه شد.



سفرهای علمی بسترساز شکوفایی علمی است



وی همچنین با اشاره به این که سفرهای علمی می‌تواند بستر شکوفایی افکار علمی پژوهشی پژوهشگران را فراهم کند اظهار داشت: ما فرصت‌های زیادی را در کشور هند از دست داده‌ایم به عنوان نمونه زبان فارسی که روزی در هند زبان رسمی این کشور بود، امروز به خاطر گستره زبان انگلیسی، اردو و عربی در حال محو شدن است.



وی اضافه کرد: هر اندازه که سفرها و مبادلات علمی - پژوهشی بیشتر باشد بسترهای مناسب تری برای تعامل و ارتباط مراکز علمی پژوهشی ایران و هند ایجاد خواهد شد.



مردم هند به معارف اهل بیت علاقه‌مند هستند



این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: در هند مردم این کشور اعم از هندو و سیک‌ها به فرهنگ اصیل و قرآنی علاقمند هستند و اگر ما با زبان خود آنها و به صورت مستدل معارف اهل بیت‌(ع) را تبیین کنیم، قطعا جذب این معارف خواهند شد.



وضعیت شیعیان در هند مناسب نیست



وی یادآورشد: عدم برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی برای شبه قاره هند و آشنا نبودن با ظرفیت‌های هند و مشغله‌های دردسرسازی که نظام جمهوری اسلامی در طول حیات خود با آن روبه‌رو بوده است باعث شد که ما علیرغم میراث چند هزار ساله، سهم کمتری در فرهنگ کشور میلیاردی هند داشته باشیم، ضمن اینکه وضعیت مسلمانان خصوصا شیعیان در این کشور چندان مناسب نیست.



مدیر اداره همکاری های علمی و بین الملل ادامه داد: ما با برنامه‌ریزی منسجم و با استفاده از نیروهای کیفی عالم و دانشمند می‌توانیم نقش خود را در کشورهایی مانند هند تعمیق بخشیده و به صورت تاثیرگذاری ایفا نماییم.



وی افزود: ما برای تأثیرگذاری بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل خصوصا هند به استراتژی مدون برای پی‌ریزی نهضت ترجمه نیاز داریم که با ارایه محصولات خود در جهت روشنگری و بیداری اسلامی و رشد و توسعه فرهنگی در این کشور بکوشیم.



در معرفی فرهنگ اهل بیت‌(ع) در هند ضعیف بوده‌ایم



قهرمانی گفت: متأسفانه با وجود این همه زمینه مساعد و داشته‌های فراوان علمی و پژوهشی، برای معرفی فرهنگ اهل بیت(ع) کار خاصی انجام نشده و یا خیلی محدود بوده است.



وی خاطرنشان کرد: برای گسترش تأثیرگذاری در هند خصوصا در بعد علمی، فرهنگی، علمای ما باید سفرهای علمی متعددی داشته باشند و فکر نمی‌کنم با تربیت تعدادی هندی بتوانیم به اهداف خود برسیم، بلکه خود علما و فرهیختگان به صورت جمعی و همراه با طلاب و فضلا در هند حضور فعال داشته باشند و در این میان چیزی است که آرزوی رهبر معظم انقلاب می باشد.



قهرمانی در خاتمه سخنان خود ابراز داشت: ما با حضور در هند باید اقدام به توسعه علمی مدارس، کتابخانه‌ها و تقویت حوزه‌های شیعی نماییم و از این رهگذر انتقال ادبیات غنی اسلامی خود امکان پذیر نیست.