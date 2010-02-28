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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

بامتخلف در هر منصبی برخوردشود/

دستور وزارت بهداشت به دانشگاهها برای برخورد با متخلفان آزمونها

دستور وزارت بهداشت به دانشگاهها برای برخورد با متخلفان آزمونها

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ابلاغی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی بر برگزاری تمامی روندهای آموزشی در زمان مقرر و برخورد با متخلفین اخلال کننده در هر منصب و موقعیتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در طی ابلاغی به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی هرگونه تاخیر در آموزش و برگزاری منظم کلاس ها، تاخیر در برگزاری منظم آزمون ها و ممانعت از ارائه به هنگام خدمات تشخیصی و درمانی علی الخصوص در فوریتها را از مصادیق اخلال در آموزش برشمرد.

محققی در این ابلاغ یادآور شده است: با هر شکل و عنوان از مصادیق ایجاد اختلال در روند آموزش پزشکی و تخصصی و ارائه خدمات سلامت برخورد خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه این ابلاغ تاکید کرده است دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند با متخلفین در هر منصب و موقعیت برخورد صریح و قانونی انجام دهند.

کد مطلب 1042769

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