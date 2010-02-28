دستور وزارت بهداشت به دانشگاهها برای برخورد با متخلفان آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در طی ابلاغی به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی هرگونه تاخیر در آموزش و برگزاری منظم کلاس ها، تاخیر در برگزاری منظم آزمون ها و ممانعت از ارائه به هنگام خدمات تشخیصی و درمانی علی الخصوص در فوریتها را از مصادیق اخلال در آموزش برشمرد.

محققی در این ابلاغ یادآور شده است: با هر شکل و عنوان از مصادیق ایجاد اختلال در روند آموزش پزشکی و تخصصی و ارائه خدمات سلامت برخورد خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه این ابلاغ تاکید کرده است دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند با متخلفین در هر منصب و موقعیت برخورد صریح و قانونی انجام دهند.