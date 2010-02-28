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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهایی از سنجش ملی پوشان هاکی، بازسازی یک زورخانه قدیمی، برگزاری کلاس مربیگری همبستگی المپیک تپانچه و اعزام داوران ایرانی کریکت به مالزی را در خبرگزاری مهر می خوانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، 24 نفر از اعضای تیم ملی هاکی داخل سالن با حضور در مرکز سنجش و توسعه قابلیت‎های جسمانی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تست آمادگی جسمانی دادند. ملی‎پوشان هاکی برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می‎شوند که از 21 تیر ماه سال آینده در مالزی آغاز خواهد شد.

بازسازی و افتتاح مجدد یک زورخانه قدیمی
زورخانه قدیمی شیرافکن به همت فدراسیون پهلوانی و زورخانه‎ای و همچنین سازمان زیباسازی شهرداری تهران بعد از بازسازی، روز گذشته (شنبه) طی مراسمی افتتاح و به بهره‎برداری رسید. این زورخانه که قدمتی 80 ساله دارد با صرف هزینه 550 میلیون تومانی در منطقه 10 تهران به بهره برداری دوباره رسید.

برگزاری کلاس مربیگری همبستگی المپیک در رشته تپانچه
نخستین دوره کلاس مربیگری همبستگی المپیک (سولیداریتی) در رشته تپانچه طی روزهای 11 تا 20 اسفند ماه با حضور 25 مربی فعال کشورمان برگزار خواهد شد. "تومیلاو لازیچ" نماینده کروات فدراسیون جهانی تیراندازی به عنوان مدرس در این دوره آموزشی شرکت می‎کند. در پایان این دوره آموزشی به پذیرفته شدگان گواهی مخصوصی با امضای " ژاک روک" رئیس کمیته جهانی المپیک اهدا می‌شود.

داوران ایرانی کریکت به مالزی می‎روند
بنا به دعوت کنفدراسیون کریکت آسیا دو داور ایرانی این رشته به اردوی تمرینی داوری در مالزی اعزام خواهند شد. نرگس لفوتی و آقای فیروزی داوران کشورمان هستند که طی روزهای 17 تا 20 اسفند ماه در اردوی تمرینی داوری آسیا شرکت می کنند تا با جدیدترین قوانین کریکت آسیا آشنا شوند. 

کد مطلب 1042770

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