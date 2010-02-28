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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

حاجی پور خبر داد:

فعالیت 125 مرکز درمان سرپایی اعتیاد با مجوز بهزیستی در خراسان رضوی

فعالیت 125 مرکز درمان سرپایی اعتیاد با مجوز بهزیستی در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 125 مرکز درمان سرپایی اعتیاد با مجوز بهزیستی و 100 مرکز با مجوز دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

مرتضی حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تا پایان شش ماهه اول سال 89 حداکثر 10 مجوز فعالیت به واجدان شرایط و مراکز ترک اعتیاد که به طور اصولی کار می‌کنند، داده خواهد شد.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 125 مرکز درمان سرپایی اعتیاد با مجوز بهزیستی و 100 مرکز با مجوز دانشگاه مشغول به فعالیت هستند ولی به همین میزان هم شاهد کار و فعالیت مراکز غیرمجاز هستیم که برای دریافت مجوز از بهزیستی اقدامی نکرده اند و نظارتی هم بر کار آن‌ها وجود ندارد.

وی از فعالیت غیرمجاز 250 تا 300 مرکز غیرعلمی و غیرتخصصی ترک اعتیاد در استان خبر داد و گفت: این مراکز مجوز نداده و نظارتی هم بر کار آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه بهزیستی بر مراکزی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند اشرافی ندارد و چنین موضوعاتی را پیگیری نمی‌کند گفت: سازمان در صورت اطلاع از فعالیت غیرمجاز چنین مراکزی، صرفا مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع می‎دهد، و بهزیستی تنها بر مراکز مجاز نظارت می‌کند و اگر اتفاقی در این مراکز بیفتد، از طریق بهزیستی قابل پیگیری است.

کد مطلب 1042771

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