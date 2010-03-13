مناطق جنگی استان ایلام پذیرای کاراونهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در استان ایلام گردشگری امری است که در سالهای اخیر حال و هوای دیگر به خود گرفته و مردم استان ایلام هر کدام به نوعی به گردش و گردشگری روی آورده اند که نقطه امیدی برای گردشگری استان ایلام است.

یکی از گزینه هایی که گردشگران به آن در چند سال اخیر توجه داشته اند گردشگری جنگ است که خود یک نوع توریسم نوپاست که در مناطقی در جهان که جنگهای طولانی و چند ساله در آن انجام شده معنا دارد.

جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله این جنگ هاست و ایلام یکی از درگیرترین مناطق کشور در جنگ تحمیلی بود که هنوز یادگارهای بسیاری از رشادت در خود دارد و همه ساله عده زیادی برای دیدن این یادگارها به این استان می آیند.

شاید می توان گفت نسل سوم انقلاب و بعد از آن با چگونگی جنگ تحمیلی، رشادتها، شهادت ها، از خود گذشتگی ها و اتفاقات این جنگ تحمیلی به خوبی آشنایی ندارند و اگر هم آشنایی دارند در حد مطالب کتابها و جزوات و خبرها و گزارش های صدا و سیما است، پس چه خوب است بتوانیم در معرفی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق تور گردشگری جنگ این فرهنگ را به نسلهای بعد انتقال دهیم این امر پیش نمی آید مگر با فرهنگ سازی و نمادینه کردن توریسم جنگ چرا که خیلی از گردشگران و علاقمندان دوست دارند که آنچه را می شنوند یا می خوانند از نزدیک ببینند و این می تواند در درازمدت و کوتاه مدت نتایج خود را به خوبی نشان دهد، همانطور که ایجاد کاروانهای راهیان نور و اعزام این عزیزان به مناطق جنگی خود اثرات و شواهد مثبت آن را در چند سال اخیر به خوبی نشان داده است .

برای دستیابی به اهداف مطلوب این طرح خوب است با برنامه ریزی، این تورها (کاروانهای راهیان نور) را در طول سال و همه ماهه اجرا کرد تا این فرهنگ هرچه سریع تر و جامع تر به نسلهای بعدی انقلاب انتقال داده شود. بسیاری از افراد یا خودشان در جریان جنگ تحمیلی بوده اند یا در این دفاع حضور داشتند و می تواند سفیران خوبی برای انتقال این فرهنگ و این جنگ ناباورانه به توریسمهای چه داخلی چه خارجی باشند.

یک توریسم خارجی علاقه زیادی به جاذبه های طبیعی (اکوتوریسم) و جاذبه های باستانی یک منطقه دارد و مسئولان دولتی می توانند در کنار معرفی جاذبه های گردشگری، جاذبه های جنگ و چگونگی دفاع از میهن اسلامی را هم در برنامه های خود داشته باشند تا به جهانیان ثابت شود و انتقال داده شود که ایران اسلامی در این جنگ تحمیلی چه نباید ها را به باید تبدیل کرده اند در طول هشت سال دفاع مقدس با چه امکاناتی و با چه نیروهای از این خاک و مرز و بوم دفاع کردند.

این وظیفه سنگین مسئولان است که برنامه ریزی های ماندگاری را برای انتقال فرهنگ جنگ، شهادت و ایثار را به نسلهای بعدی انقلاب اسلامی و دیگر ملل که با فرهنگ اسلامی نقاط مشترکی دارند انتقال دهند .

توریسم جنگ تنها در چند استان که به طور مستقیم درگیر جنگ بوده اند از جمله استان ایلام که نزدیک به 10 عملیات موفق در آن انجام گرفت می تواند فعال باشد و لازم است برنامه ریزی های جامع و کاملی در مورد توریسم جنگ در کنار دیگر جاذبه های گردشگری استان برای گردشگران ایجاد کند.

همه ساله در ایام نوروز بیش از 300 هزار نفر به عنوان کاروانهای راهیان نور از مناطق مرزی استان دیدن می کنند و باید برای این آمار که هر ساله رو به افزایش است، برنامه ریزی خاص در دست اقدام داشت به نحوی که این نوع گردشگران را نیز باید به دیگر مناطق استان که جاذبه های دیگر نیز دارند روانه کرد.

استان ایلام از استانهای مرزی کشور است که در دوران هشت سال دفاع مقدس، شاهد اتفاقات متعدد جنگی بوده است . بقایای باقی مانده از دوران جنگ امروز تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری استان شده که در این بین مناطق، قرارگاه ها، راه ها و تپه های جنگی هر ساله مورد استقبال کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد .

منطقه "شرهانی "

این منطقه در 67 کیلومتری شهرستان دهلران مملو از موانع متعدد از قبل مین و سیم خاردار است .

اگر روزی می خواستید از پل شهید "ایوبی" بگذرید و به شرهانی و زیارت شهدای گمنام شرهانی مشرف شوید یادتان باشد این پل آغشته به خون صدها شهید است و 260 کبوتر عشق از این سرزمین در شب عملیات محرم برای عبور از رودخانه دویرج در حین بارش باران و جاری شدن سیل به لقا الله پیوستند .

قرار گاه "بانروشان "

این قرارگاه در 250 کیلومتری جاده ایلام به شهرستان مهران واقع است. مقر تیپ امیرالمومنین (ع) ایلام و محل تجمع رزمندگان عشایر غیور استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است .

بیمارستان صحرایی امیرالمومنین(ع) واقع در 45 کیلومتری جاده ایلام - مهران و محل رسیدگی به مجروحین عملیات والفجر 3 و کربلای 1 .

منطقه "قلاویزان "

قلاویزان از ارتفاعات استان ایلام است که در زمان جنگ تحمیلی قرارگاه تاکتیکی اورژانس، دیدگاه و انواع سنگرهای بتونی و موانع و میادین مین مربوط به متجاوزین عراقی باقی مانده است .

سه راهی چنگوله - مهران - دهلران

محل شهادت سرداران بزرگی چون شهید مهدی شرع پسند، شهید امینی، شهید ولی الله عباسی و جاوید الاثر حمزه جفاری است .

تپه شنی مهران

در این محل قرارگاه تاکتیکی رزمندگان اسلام قرار دارد که به عنوان یکی از آثار ارزشمند توسط بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نگهداری می شود .