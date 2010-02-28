به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری درباره برگزاری اولین جشنواره انیمیشن و فیلمنامه هشت صبح با حضور سیدحسین عابدی دبیر جشنواره و مدیر عامل موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و خبرنگاران در مرکز صبا برگزار شد.

سیدحسین عابدی در این نشست گفت: اولین جشنواره انیمیشن و فیلمنامه هشت به همت اداره کل پویانمایی و موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه مصادف با میلاد امام رضا (ع) سال آینده در مشهد برگزار می‌شود. از آنجایی که انیمیشن بر آحاد مردم تاثیرگذار است و می‌توان بیشترین پیام را از این طریق اعلام کرد، بنابراین تصمیم گرفتیم این جشنواره را برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی تاکنون کارهای هنری مختلف در زمینه‌ چاپ کتاب‌های نفیس، تجسمی و ... انجام داده است. زندگی امام رضا (ع) از تولد تا شهادت، نماز باران، زیارت‌نامه، داستان‌های مربوط به ابنیه معماری اسلامی، داستان‌های قرآنی و روایات مختلف از زندگی معصومین و ... موضوعات این جشنواره را شکل می‌دهد. آثار در دو بخش فیلمنامه و پویانمایی می‌تواند ارائه و زمان آن هم باید بین 30 ثانیه تا هشت دقیقه باشد.

دبیر جشنواره خاطرنشان ساخت: آثاری که از سال 85 تا به الان ساخته شده، در این جشنواره پذیرفته می‌شود و علاقمندان محدودیتی برای ارسال آثار ندارند. علاوه بر آن گروه سنی خاصی هم در نظر گرفته نشده است. در این جشنواره در بخش فیلمنامه هشت برگزیده داریم که به نفرات اول تا سوم تندیس، دیپلم افتخار و خرید اثر اهدا می‌شود. همچنین نفرات چهارم تا هشتم هم دیپلم افتخار داده و اثرشان خریداری می‌شود. فیلمنامه‌های خریداری شده تولید می‌شوند.

عابدی با اشاره به جوایز بخش پویانمایی گفت: در این بخش هشت اثر برگزیده در بخش‌های مختلف همچون کارگردانی معرفی می‌شوند. همچنین 40 سکه هم در نظر گرفته شده است. در ابتدا قرار بود مراسم افتتاحیه و نمایش فیلم در تهران و اختتامیه در مشهد برگزار شود، اما طبق تصمیم شورای سیاست‌گذاری قرار شد این جشنواره کلاً در مشهد برپا شود. از چهارم تا هفتم اختصاص به نمایش آثار و کارگاه آموزشی دارد و هشتم آبان‌ماه نیز اختتامیه برگزار می‌شود.

وی در پایان افزود: مهلت آثار تا اول مهرماه تعیین شده و از پنجم مهرماه سال آینده کار داوران شورع می‌شود. همچنین سایت این جشنواره از فردا راه‌اندازی می‌شود و علاقمندان می‌‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنند.

در این نشست خبری مهدی ارگانی رئیس اداره کل پویانمایی (مرکز صبا) حضور نداشت و این در حالی بود که در هنگام دعوت خبرنگاران از سوی اداره کل پویانمایی اعلام شد ارگانی همراه سیدحسین عابدی دبیر جشنواره حضور دارد. نکته جالب این بود که روابط عمومی مرکز در اعتراض خبرنگاران از نبود ارگانی گفت: اگر او حضور داشت، نشست به حاشیه کشیده می‌شد و خبرنگاران سئوالات متفرقه می‌پرسیدند.