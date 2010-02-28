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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

61 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد علی آباد دایر شد

61 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد علی آباد دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد علی آباد کتول گفت: این دانشگاه دارای 61 رشته تحصیلی است که بیش از هشت هزار هزار دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.

محمدباقر معتمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همزمان با آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در 33 رشته در این واحد دانشگاهی دانشجو جذب می کند.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند با مراجعه به ادارات پست سراسر کشوروگرفتن دفترچه ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاداسلامی واز طریق سایت www.azmoon.org  در یکی از رشته های حسابداری، پرستاری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی،  ورزش همگانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی،  رفتارحرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد:  بیومکانیک ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی،‌ مدیریت صنعتی، ‌مهندسی برق، کنترل، ‌مهندسی برق، مخابرات ،‌مهندسی برق قدرت، الکترونیک،‌ مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع،‌مهندسی مکانیک، مکانیک در حرارت و سیالات، مدیریت مالی، ‌مهندسی برق، الکترونیک در مقطع کارشناسی و تربیت بدنی از دیگر رشته هاست.

به گفته معتمدی نژاد، مربیگری،‌ تربیت بدنی، معلمی،‌آموزش زبان انگلیسی،‌ اموربانکی، ‌حسابداری،‌ زبان و ادبیات فارسی،‌ مدیریت بازرگانی،‌ ریاضی،‌ علمی، کاربردی برق قدرت،‌ کاردان فنی برق الکترونیک،‌ کاردان فنی مکانیک، نقشه کشی صنعتی،‌ معماری و هنرهای تجسمی - نقاشی در مقطع کاردانی  از دیگر رشته هایی است که داوطلبان می توانند ثبت نام نمایند.

وی یادآور شد: داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول مراجعه و یا با شماره تلفن های 6235143-0173 ( با معاونت آموزشی واحد علی آباد کتول) تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 1042775

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