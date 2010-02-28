61 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد علی آباد دایر شد

محمدباقر معتمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همزمان با آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در 33 رشته در این واحد دانشگاهی دانشجو جذب می کند.

وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند با مراجعه به ادارات پست سراسر کشوروگرفتن دفترچه ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاداسلامی واز طریق سایت www.azmoon.org در یکی از رشته های حسابداری، پرستاری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورزش همگانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، رفتارحرکتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیومکانیک ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی،‌ مدیریت صنعتی، ‌مهندسی برق، کنترل، ‌مهندسی برق، مخابرات ،‌مهندسی برق قدرت، الکترونیک،‌ مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع،‌مهندسی مکانیک، مکانیک در حرارت و سیالات، مدیریت مالی، ‌مهندسی برق، الکترونیک در مقطع کارشناسی و تربیت بدنی از دیگر رشته هاست.

به گفته معتمدی نژاد، مربیگری،‌ تربیت بدنی، معلمی،‌آموزش زبان انگلیسی،‌ اموربانکی، ‌حسابداری،‌ زبان و ادبیات فارسی،‌ مدیریت بازرگانی،‌ ریاضی،‌ علمی، کاربردی برق قدرت،‌ کاردان فنی برق الکترونیک،‌ کاردان فنی مکانیک، نقشه کشی صنعتی،‌ معماری و هنرهای تجسمی - نقاشی در مقطع کاردانی از دیگر رشته هایی است که داوطلبان می توانند ثبت نام نمایند.

وی یادآور شد: داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول مراجعه و یا با شماره تلفن های 6235143-0173 ( با معاونت آموزشی واحد علی آباد کتول) تماس حاصل فرمایند.