به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که دیروز شنبه 8 اسفند برگزار شد، شعرهایی با موضوعاتی از جمله اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)، فلسطین و بهاریه قرائت شد و شاعران به گفتگو و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

مصطفی محدثی خراسانی در این نشست با اشاره به این نکته که "دیدار ماه" شکل مطلوب خود را پیدا کرده ‌است گفت: حضور در این نشست برای من حسی نوستالژیک دارد و مرا به یاد جلساتی می اندازد که سالها قبل در فضای ادبی کشور دیده می‌شد.

وی افزود: این جلسه هم به لحاظ علمی و هنری و هم از لحاظ عواطف میان اعضاء به کمال رسیده است.

این شاعر گفت: به عقیده من "دیدار ماه" راه خود را در این سه جلسه پیدا کرده و با این شیوه ادامه خواهد یافت.

حمید سبزواری نیز در پایان این نشست گفت: برگزاری "دیدار ماه" در انگیزه دادن به شاعران برای سرودن شعر‌های تازه کمک بسزایی است، درعین حال که نفس جمع شدن شاعران هم اتفاق مبارکی است که باعث اتحاد و اتفاق بیشتر میان آنها می‌شود.

از دیگر نکات قابل توجه این نشست، واکنش شاعران به اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص نشست ماه گذشته مبنی بر اختلاف نظر میان دکتر موسوی گرمارودی، فاطمه راکعی و برخی دیگر از شاعران بود که ضمن انتقاد از این موضوع، بر ضرورت همدلی و تقویت فضای صمیمیت در جامعه شاعران و نخبگان تأکید شد.

از دیگر شاعران حاضر در این نشست می‌توان به یوسفعلی میرشکاک، ساعد باقری، علی موسوی گرمارودی، مصطفی محدثی خراسانی، حسین اسرافیلی، عبدالجبار کاکایی، پرویز بیگی حبیب آبادی، افشین علا، بیوک ملکی، سعید بیابانکی، بیژن ارژن، حسین اسرافیلی، محمود اکرامی، مهدی مظاهری و مهدی مظفری اشاره کرد.