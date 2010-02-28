به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده گفت: با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و افزایش تقاضاها از بخش حمل و نقل هوایی برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات مردم با درخواست شرکتهای هواپیمایی مبنی بر انجام پروازهای فوق العاده در مسیرهای داخلی و بین المللی موافقت شده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز 587 پرواز خارجی و 247 پرواز داخلی صادر شده است، افزود: این پروازها بنا به توان عملیاتی و سرویس دهی شرکتهای هواپیمایی صادر شده است.

جعفرزاده همچنین با تأکید بر اینکه بازرسی ها در این ایام افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: ستاد نظارت بر پروازهای نوروزی سازمان هواپیمایی کشوری در این ایام نظارت کاملی را اعمال خواهد کرد.

وی افزود: عملکرد شرکتهای هواپیمایی در پایان تعطیلات ارزیابی و به طور شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.