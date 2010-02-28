استیل آذین و کمیسیون ملی یونسکو همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که آجورلو مدیرعامل و محمد جعفر صافی معاون فرهنگی باشگاهاستیل آذین در آن حضور داشتند، موارد مورد نظر برای همکاری‌های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد توافقنامه ای در این خصوص تهیه شده و به امضا طرفین برسد.

در این نشست که در دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران انجام شد، سعید آبادی با اشاره به زمینه‌های موجود برای همکاری‌های دوجانبه گفت: "یونسکو در پنج حوزه فعالیت دارد. حوزه آموزش، فرهنگ، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ارتباطات، ما علاقمندیم در بحث ورزش هم که زیرمجموعه حوزه علوم اجتماعی است، همکاری داشته باشیم."

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد: "حوزه ورزش و تربیت بدنی یکی از بخش‌های مهمی است که باعث سلامت روح و جسم انسان می شود، همچنین فرهنگ‌ها را به هم نزدیک می کند و در این بخش می توان گام مهمی در جهت صلح و امنیت جامعه برداشت."

مصطفی آجورلو هم ضمن استقبال از همکاری‌های دو جانبه در این خصوص اظهار داشت: "توجه به بعد فرهنگی در باشگاه ما از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به دنبال بررسی ابزارها باشیم و ببینیم در چه بعدی می توانیم زمینه را برای گسترش فعالیت های فرهنگی فراهم کنیم."

مدیرعامل باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: باشگاه ما برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم. تفکر ما در مجموعه استیل آذین بر این اساس است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی نگاه ویژه ای به بحث فرهنگی در عرصه ورزش داشته باشیم."