چاپ 16 مقاله اساتید دانشگاه آزاد ساری در محلات بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، همایون موتمنی پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری افزود: در سال جاری تعداد ۱۶ مقاله آی اس آی از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات معتبر علمی منتشر شده و با چاپ ۱۹ مقاله جدید در مجلات علمی و پژوهشی تعداد مقالات چاپ شده استادان دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات علمی و پژوهشی به ۶۶ مقاله رسید.

رئیس شورای پژوهشی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی افزود: امسال نیز تعداد ۱۴ مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ارائه که مجموع مقالات ارائه شده اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ساری در کنفرانس های بین المللی به ۴۴ مقاله رسید.

به گفته موتمنی، تعداد ۱۰ هزار جلد کتب جدید در سال جدید خریداری و در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گرفت و تعداد کتب فارسی کتابخانه دانشگاه به ۴۹ هزار جلد رسید و تعداد شش هزار جلد کتب انگلیسی نیز در کتابخانه دانشگاه موجود است.

وی از اعزام ۳۵ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به کنفرانسهای بین المللی در کشورهای نروژ، آلمان، فنلاند، رومانی، چین، تایلند، ترکیه، روسیه، امارات، مالزی، هندوستان و فیلیپین خبر داد و گفت از این تعداد ۱۱ استاد فقط در سال ۸۸ اعزام شدند

موتمنی، تعداد آزمایشگاهای واحد ساری را ۶۲ آزمایشگاه و تعداد کارگاه ها را ۱۱ کارگاه اعلام و تصریح نمود : در سال ۸۸ تعداد ۷۲ دستگاه کامپیوتر و امکانات جانبی خریداری و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گرفت و در مجموع تعداد کامپیوترهای واحد به ۴۴۳ دستگاه رسید.

وی تعداد طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته دانشگاه را ۹۵ طرح و تعداد طرح‌های پژوهشی در دست اجرا را ۷۰ طرح اعلام و تصریح کرد: اولین مجله علمی مصوب در رشته مهندسی کامپیوتر در سال ۸۸ منتشر و ‌اخذ مجوز مجله علمی در رشته علوم‌ تربیتی مراحل نهایی خود را می گذارند.

وی راه‌اندازی و تجهیز ساختمان مستقل آزمایشگاه به مساحت بیش از شش هزار مترمربع ، راه‌اندازی و تجهیز ساختمان‌های کارگاه به مساحت هزار و 450 مترمربع و راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه به مساحت هزار و 300 مترمربع را از مهم ترین اقدامات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری اعلام کرد.