سیاوش میلانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر روزانه کمتر از 500 دستگاه خودرو در مشهد به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند در حالی که ظرفیت این مراکز در مشهد حداقل 1500 خودرو در یک شیفت کاری است و بسیاری از مراکز معاینه فنی بدون استفاده مانده و از امکانات و ظرفیت‌های این مراکز به طور کامل استفاده نمی‌شود.

مسئول حوزه امور مراکز معاینه فنی خودرو مشهد گفت: در مشهد بیش از 450 هزار خودرو وجود دارد که 350 هزار خودروی آن واجد شرایط معاینه فنی هستند که تا پایان آبان ماه امسال حدود 150 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.

میلانیان در خصوص عملکرد مراکز معاینه فنی بیان داشت: خودروها در هفت ایستگاه مختلف با تجهیزات پیشرفته مورد آزمایش قرار می‌گیرند که این آزمایش‌ها در وهله اول برای سلامت رانندگان بوده و همچنین برای حفظ محیط زیست و رانندگی روان در سطح شهر و جاده لازم است.

وی آزمون آلاینده‌ها، آزمون چراغ‌های جلو، آزمون سنجش همراستایی چرخ‌ها، آزمون کارآیی کمک فنرها، آزمون کارآیی سیستم ترمز، آزمون سنجش وضعیت اتصالات فرمان و جلوبندی و بازدید زیربندی را جزو هفت مرحله آزمون برای هر خودرو دانست و افزود: چنانچه خودرویی در یک یا چند مرحله به دلیل نقص فنی رد شود ضروری است به رفع عیب یا عیوب آن اقدام و مجددا به این مرکز مراجعه کنند.