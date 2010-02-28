علیرضا بی‌نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه تلاش همه نهادهای فرهنگی کشور باید در مسیر رفع مهجوریت قرآن در جامعه باشد در خصوص فعالیت‌های این مرکز گفت: هدف اصلی ما در جامعه المصطفی العالمیه این است که طلاب و دانش پژوهان علوم دینی با قرآن که کلام خداوند منان است، انس گرفته و بدین وسیله در جهت رفع مهجوریت از ساحت قرآن کریم گام برداریم.



وی افزود: سالیانه در جامعه المصطفی العالمیه دانش پژوهانی از حدود 100 کشور فارغ التحصیل می‌شوند و به کشور خودشان بر می‌گردند تا بتوانند در کشور خود، قرآن و اسلام را ترویج نمایند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه همچنین با اشاره به اینکه هر ساله دو المپیاد در جامعه المصطفی العالمیه برگزار می‌شود، اظهار داشت: یک المپیاد علمی و آموزشی است که خود از رشته‌های مختلف در سطوح و کلیه مقاطع مختلف خواهران و برادران غیر ایرانی تشکیل می شود که اهدافمان از برگزاری این المپیاد ارزیابی و انتخاب داوطلبانه دانش پژوهان از میان رشته‌هایی که تحصیل کرده‌اند است تا اندوخته‌هایشان را بار دیگر مرور کنند و به مرحله اجرا بگذارند.



بی‌نیاز اضافه کرد: دیگری المپیاد قرآنی است که در بخش خواهران و برادران به صورت جداگانه برگزار می‌شود. مرحله اول آن به صورت مدرسه‌ای است که منتخبین وارد مرحله دوم به صورت متمرکز می‌شوند.



وی گفت: تربیت داوران قرآنی در بخش خواهران و برادران، تربیت معلم روخوانی، تربیت معلم تجوید و تفسیر، آشنایی با مفهوم قرآن و تفسیر در چند رشته از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

