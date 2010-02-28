به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مصلحی روز یکشنبه در حاشیه همایش وحدت گروه‌های فلسطینی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر درباره احتمال تداوم اقداماتی که گروهک تروریستی ریگی در منطقه جنوب شرقی کشور انجام دهد گفت: به هر حال این گروهک تعدادی از افرادی را دارد و ضمناً حامیان این گروهک از جمله آمریکا نیز دست بردار نیستند و درصدد هستند که برای این شخص جانشینی را به کار بگمارند ولی ما نیز تسلط و اشراف خوبی را در منطقه خود داشته و اطمینان داریم که این گروهک در مسیر نابودی است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا دستگاه های اطلاعاتی کشورهای منطقه برای دستگیری عبدالمالک ریگی کمکی به ایران کرده اند یا نه؟ گفت: هیچ دستگاه اطلاعاتی در این زمینه کمکی به ایران نکرده و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به تنهایی این اقدام را انجام داده است.

مصلحی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتفاضه سوم که در سخنان وی در همایش گفته شده بود گفت: ما باید بنا بر تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جوامع بشری بسیج مستضعفین را شکل داده و در چارچوب عدالت خواهی یک شبکه مجازی را ایجاد کنیم که در جبهه مخالف صهیونیسم جهانی و در حمایت از مستضعفین و مظلومین جهان باشد.

وزیر اطلاعات افزود: باید فضایی را در محیط مجازی ایجاد کنیم که ظلم کشورهای استکباری به مستضعفین فاش شده و حمایت از کشورهایی مثل فلسطین به یک حرکت جهانی تبدیل شد.

وی درباره بحث اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و وزارت خارجه درباره رابطه با کاهش سطح روابط با انگلیس گفت: در جمهوری اسلامی ایران تمامی تصمیمات بر اساس منافع ملی بوده و هیچ اختلاف نظری میان مسئولان وجود ندارد.