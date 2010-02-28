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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

باهنر خبر داد:

مجلس میزبان گروههای مبارز فلسطینی/ سئوال از متکی در جلسه دوشنبه‏

مجلس میزبان گروههای مبارز فلسطینی/ سئوال از متکی در جلسه دوشنبه‏

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس امشب در مجلس مشروطه و در ساختمان مشروطه میزبان هیئت بلند پایه از گروههای مبارز فلسطینی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر که اداره جلسه امروز یکشنبه مجلس را برعهده داشت، با اعلام این خبر، اظهار داشت: به دلیل این که در برنامه ریزی‌ ها تاخیری وجود داشت دعوت کتبی میسر نبود و ما از همکاران عزیز می ‌خواهیم بعد از نماز مغرب و عشا در این مراسم شرکت کنند.

وی در ادامه افزود: تعدادی از همکاران سئوالی از وزیر امور خارجه داشتند که ایشان در دو یا سه جلسه قبل نتوانستند برای پاسخ به سئوال حضور پیدا کنند، امروز از دفتر وزارت خانه مطلع شدیم که سفرا خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب می شوند و ما از همکاران خواهش کردیم به دلیل این که حضور وزیر به همراه سفرا در محضر رهبری ضرورت داشت طرح سئوال را در دستور کار فردا قرار دهیم.

باهنر تصریح کرد: همکاران و نمایندگان محترم نیز چنین اجازه‌ ای را دادند بنابراین حضور وزیر خارجه در جلسه امروز یکشنبه ضرورتی ندارد و ما نیز اعلام می ‌کنیم سئوال نمایندگان از آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه فردا " دوشنبه" در دستور کار مجلس خواهد بود.

کد مطلب 1042783

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