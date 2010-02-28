به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو قرآن در برنامه "صراط" یکشنبه این هفته ، به تفسیر سوره فلق با قالب پرسش و پاسخ تفسیری اختصاص دارد.

در برنامه های گذشته "صراط" که به تفسیر آیات بصیرت با کارشناسی حجت الاسلام دکتر بصیری با بیان سئوالات تفسیری از سوی مخاطبان پرداخته شد از تاریخ 2 الی 23 اسفند ماه تفسیر سوره فلق در قالب پرسش و پاسخ آغاز شده است .

این برنامه که به کارشناسی حجت الاسلام مصطفی جانثاری در قالب های گفتار، کارشناسی، گزارش، تلاوت و تواشیح پخش می شود .

موضوع برنامه 16 اسفند ماه بحث پیرامون خرافه و سحر با استناد به آیه 4 سوره فلق است.

