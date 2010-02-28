حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به همین مناسبت نخستین فیلم در سالن سینمای این مجتمع به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: این مجتمع با هدف ارتقاء سطح دانش و بینش فرهنگی و پر کردن اوقات فراغت شهروندان یزدی راه‌اندازی شده است.

دشتی خاطرنشان کرد: این مجتمع با امکانات و ظرفیت ‌های خاص خود در رده مجهزترین مجتمع ‌های فرهنگی هنری کشور قرار دارد که علاوه بر شش سالن سینما، ظرفیت ‌های مختلف بین 100 تا 400 نفر و تجهیزات مدرن صوتی و تصویری شامل بخش دالبی، نورپردازی، سیستم گرمایشی را نیز داراست.

وی با بیان اینکه این مجتمع در منطقه صفائیه در بلوار شهید قندی قرار دارد، بیان داشت: از جمله امکانات فرهنگی و تفریحی این مجتمع می‌توان به بخش نگارخانه، محوطه باز اجرای تئاتر، سالن کودک، کتابخانه، نمایشگاه دائمی کتاب و مرکز نجوم اشاره کرد.

دشتی اظهار امیدواری کرد: با پشتیبانی از فعالان فرهنگی هنری بتوانیم شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر باشیم.