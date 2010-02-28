فیلمبرداران آمریکا جایزه اول خود را به " روبان سفید" اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در جریان بیست و چهارمین دوره جوایز سالانه جامعه فیلمبرداران سینمای آمریکا که شنبه شب برگزار شد ، کریستین برگر اتریشی که فیلمبرداری سیاه و سفیدش در فیلم "روبان سفید" توجه اعضای آکادمی را هم جلب کرده و نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری نیز شده ، برنده جایزه دستاورد کیفیت در فیلمبرداری شد.



از سال 1986 که جوایز یاد شده اهدا می شود،این برای دومین بار است که فیلمبرداری یک فیلم خارجی زبان از جامعه فیلمبرداران سینمای آمریکا جایزه می گیرد.در سال 2004 برونو دل بونل برای فیلمبرداری فیلم فرانسوی زبان "نامزدی بسیار طولانی " برنده این جایزه شده بود.



برگر بیش از دو دهه است که فیلمبرداری آثار میشائیل هانکه را بر عهده دارد.بری ایکروید فیلمبردار فیلم "قفسه درد" نزدیک‌ترین رقیب برگر برای دریافت جایزه بود که او نیز در فهرست نامزد های اسکار بهترین فیلمبرداری قرار دارد.



کالب دشنل فیلمبردار کهنه کاری که در سال 2001 جایزه جامعه فیلمبرداران سینمای آمریکا را برای فیلمبرداری فیلم "میهن پرست" دریافت کرده بود ،جایزه دستاورد یک عمر فعالیت در عرصه فیلمبرداری را به خود اختصاص داده بود.



مورگان فریمن بازیگر کهنه کار سینما که به جایزه دستاورد پیشبرد سینما از سوی جامعه فیلمبرداران سینمای آمریکا دست یافته بود این جایزه را از دست تام استرن فیلمبردار همکار کلینت ایستوود که فریمن در فیلم " تسخیر ناپذیر" جلوی دوربین او رفته بود دریافت کرد.



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