ليبراسيون: اردن نگران گسترش آلودگيهاي هسته اي به دليل همسايگي با ديموناست

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه ليبراسيون، اردن دوشنبه شب اعلام كرد كه اين كشور آماده مي شود تا كارشناسان سازمان ملل را دعوت كند تا با ترتيب دادن بررسي هاي مستقل در اردن نگراني ها در مورد آلودگي هاي ناشي از تاسيسات هسته اي ديمونا كه در اسراييل و درهمسايگي اردن قرار دارد را برطرف نمايند.

"اسما خضر" سخنگوي دولت اردن در كنفرانسي هفتگي تاكيد كرد كه اردن از هر گونه آلودگي هسته اي پاك است و سطوح راديواكتيو د راردن كاملا عادي است.

خضر افزود: در سال 2001 ما از يك گروه بازديد كننده آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست كرديم كه يك بررسي ترتيب دهند. د رآن زمان نتايج بررسي هاي بازرسان آژانس با بررسي هاي كارشناسان ما منطبق بود و نشان داد كه اردن كاملا تميز است.

سخنگوي دولت اردن گفت: به منظور از بين بردن هرگونه ترس يا ترديد ما هم اكنون نيز آماده هستيم تا بررسي ديگري به طور مستقل در اردن صورت بگيرد.

وي در حالي اين سخنان را اظهار مي داشت كه روز قبل از آن كميسيون محيط زيست درمجلس اردن اعلام كرده بود كه از دولت مي خواهد بررسي هاي مستقلي را درباره مسائل هسته اي در اردن ترتيب دهد.

همچنين در همان روز محمد البرادعي رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز گفته بود كه آژانس آمادگي دارد تيمي از بازرسان را به مصر و اردن اعزام كند تا مسئله راديواكتيو هسته اي را مورد بررسي قرار دهند.

اما البرادعي تاكيد كرد كه مسئله راديو اكتيو در ديمونا به دليل آنكه اسراييل ان پي تي را امضا نكرده است، به آژانس ارتباط نمي يابد.

مسئله آلودگي هاي ديمونا زماني اردن را نگران كرد كه روزنامه عربي الحيات نوشت: تاسيسات هسته اي 40 ساله اسراييل در صحراي نقب مي تواند منجر به ايجاد يك چرنوبيل ديگر شود.

