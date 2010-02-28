"شورای دو ساله" گام دیگری برای تضعیف مدیریت محلی است

علی نوذرپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: مصوبه قانون تجمیع انتخابات مربوط به دولت نهم است و این مصوبه کاهش جایگاه و منزلت شوراها و اقبال عمومی برای حضور شهروندان و کاندیداتوری اشخاص را به همراه خواهد داشت.



به گفته وی، تجمیع انتخاباتهای مختلف قانون مصوب مجلس برای کاهش هزینه های برگزاری انتخابات است و برای اجرای این مصوبه قانونی یا باید انتخابات ریاست جمهوری جابه جا می شد و یا انتخابات شوراها، که به دلیل ضعیف تر تلقی شدن شوراها قرعه به نام این نهاد افتاد.



نوذرپور اظهار داشت: برگزاری انتخابات برای دوره دو ساله شورای چهارم مشکلاتی را به همراه خواهد داشت اعم از این که مشارکت مردم و همچنین انگیزه نیز برای کاندید شدن کم می شود و با توجه به این که کاندید شدن برای یک دوره دوساله جالب نیست ، افراد دارای وزنه در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی اقبال کمتری برای حضور از خود نشان می دهند.



وی با اشاره به معضلات دیگری که دامن گیر این دوره دو ساله شورای شهر خواهد شد، گفت: با این روش انتخاب شهردار برای دوره دو ساله نیز با مشکل مواجه می شود و افرادی نامزد سمت شهردار می شوند که وزنه کارشناسی کمتری دارند و عملا دو سال مشکلات مختلف برای شهر ایجاد خواهد شد.



معاون اسبق سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور با تاکید بر این که 6 ساله شدن دوره سوم شورا به نظر گزینه مناسب تری برای رفع این مشکل است، ادامه داد: شورای شهر می تواند از جایگاه قانونی خود استفاده کرده و طرح مستقلی را برای رفع مشکل به مجلس ارایه دهد که البته در این صورت نیز کمیسیون های بررسی کننده طرح از نماینده دولت خواهند خواست تا نظر خود را ارایه کند.



این کارشناس شهری افزود: همواره عمر مدیریتی کوتاه در شهرداری ها از مشکلات کشور بوده است و بررسی ها نشان می دهد عمر دوره مدیریت شهرداری در کشور به حدود دو سال می رسد و حال با کوتاه کردن دوره شوراها این مشکل دوچندان خواهد شد و در این صورت نمی توان شهر را با برنامه اداره کرد.



وی تصریح کرد: دولت نهم و دهم هنوز در کلان اقبالی عملی به موضوع شوراها نشان نداده و نگاه این دولت به شوراها مثبت نیست. حتی رئیس شورای شهر تهران هم از سطح تعامل دستگاه اجرایی با شوراها راضی نیست. با وجود این که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وعده دادند که در این دوره وظایف مورد نظر شوراها به این نهاد محول خواهد شد ولی به نظر می رسد لایحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت نیز در جهت استمرار محدودیت شوراها تنظیم شده است.

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