به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله رضا استادی قبل از ظهر یک‌شنبه در دیدار اعضای تعدادی از تشکل⁯های امر به معروف و نهی از منکر با وی که در مؤسسه در راه حق انجام شد، با اشاره به آیات از قرآن کریم، اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر مثل سایر احکام الهی دارای اهدافی است و یکی از مهم⁯ترین اهدافش این است که اثرات و پیامدهای مثبت آن در جامعه مشاهده شود.



وی ادامه داد: برنامه⁯ریزی⁯ها و سیاستگذاری⁯های امر به معروف و نهی از منکر باید همه جانبه باشد، به گونه⁯ای که ما را به هدف نزدیک کند.



امام جمعه قم مردمی و همگانی⁯بودن امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهم⁯ترین راه⁯های احیای این دو فریضه الهی برشمرد و اظهار داشت: وقتی این فعالیت مهم جنبه مردمی داشته باشد تاثیرگذاری آن در جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.



آیت⁯الله استادی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید ضمن نظارت بر انجام فعالیت⁮های تشکل⁮های مردمی، از آنها حمایت و پشتیبانی لازم انجام شود.



وی رواج بدحجابی را یکی از مصادیق بارز توطئه⁯های دشمنان دانست و گفت: بسیاری از افرادی که در جامعه مرتکب گناهی می⁯شوند، نمی⁯دانند که اعمالشان نوعی گناه محسوب می⁯شود، از این رو تشکل⁯های مردمی و خودجوش امر به معروف و نهی از منکر باید با احترام و حساسیت ویژه⁯ای، گناه فرد مورد نظر را به او گوشزد کنند تا نتیجه برخورد منطقی و صحیح این گروه⁯ها منجر به اصلاح رفتار گناهکاران شود.



امام جمعه قم تصریح کرد: متاسفانه با فعالیت⁯های گسترده⁯ای که دشمنان انجام می⁯دهند، فساد و بی⁯بندوباری در جامعه رو به گسترش است و اگر جلوی رشد این مفاسد در کشور گرفته شود، نتیجه فعالیت⁯های تشکل⁯های امر به معروف و نهی از منکر امیدوارکننده خواهد بود.