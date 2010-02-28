به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله رضا استادی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار اعضای تعدادی از تشکلهای امر به معروف و نهی از منکر با وی که در مؤسسه در راه حق انجام شد، با اشاره به آیات از قرآن کریم، اظهار داشت: احیای امر به معروف و نهی از منکر مثل سایر احکام الهی دارای اهدافی است و یکی از مهمترین اهدافش این است که اثرات و پیامدهای مثبت آن در جامعه مشاهده شود.
وی ادامه داد: برنامهریزیها و سیاستگذاریهای امر به معروف و نهی از منکر باید همه جانبه باشد، به گونهای که ما را به هدف نزدیک کند.
امام جمعه قم مردمی و همگانیبودن امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین راههای احیای این دو فریضه الهی برشمرد و اظهار داشت: وقتی این فعالیت مهم جنبه مردمی داشته باشد تاثیرگذاری آن در جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.
آیتالله استادی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید ضمن نظارت بر انجام فعالیتهای تشکلهای مردمی، از آنها حمایت و پشتیبانی لازم انجام شود.
وی رواج بدحجابی را یکی از مصادیق بارز توطئههای دشمنان دانست و گفت: بسیاری از افرادی که در جامعه مرتکب گناهی میشوند، نمیدانند که اعمالشان نوعی گناه محسوب میشود، از این رو تشکلهای مردمی و خودجوش امر به معروف و نهی از منکر باید با احترام و حساسیت ویژهای، گناه فرد مورد نظر را به او گوشزد کنند تا نتیجه برخورد منطقی و صحیح این گروهها منجر به اصلاح رفتار گناهکاران شود.
امام جمعه قم تصریح کرد: متاسفانه با فعالیتهای گستردهای که دشمنان انجام میدهند، فساد و بیبندوباری در جامعه رو به گسترش است و اگر جلوی رشد این مفاسد در کشور گرفته شود، نتیجه فعالیتهای تشکلهای امر به معروف و نهی از منکر امیدوارکننده خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم بر لزوم توسعه و گسترش تشکلهای مردمی امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جنبه مردمیبودن این تشکلها تأکید کرد.
