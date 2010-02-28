به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، سیدمحمد صادق سیفی در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: این تعداد دانش آموز هم اکنون در 64 دبیرستان علوم و معارف اسلامی مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان داشت: هدف نهایی کفر جهانی به سرکردگی آمریکا در اصل دور کردن جوانان از ارزش‌ها و معارف معنوی است.

سیفی یکی از مکانهای مقدسی که باید برای مقابله با این تهاجم گسترده دشمنان مجهز شود را مدارس معارف اسلامی دانست و افزود: کسب معارف دینی و اخلاقی و نزدیکی به خدا سدی پولادین در مقابله با هجمه استکبار است.

سیفی عنوان کرد: علاقه نسل جوان به معارف الهی خود گویای شکست نقشه شوم دشمنان است.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون تعداد سه هزار و 424 دانش‌آموز در 64 دبیرستان علوم و معارف اسلامی در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند که این آمار قابل توجه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز با اشاره به تاسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستان‌های مهریز، ابرکوه، بافق، طبس و خاتم عنوان کرد: تعداد 220 نفر دانش ‌آموز در این دبیرستان‌ها تحصیل می‌کنند.

حجت ‌الاسلام سیدمحمدشریف حسینی کوهستانی افزود: با پیگیری انجام شده از سوی این اداره کل و از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، ساختمان دبیرستان‌های مذکور تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور در سفر دو روزه خود به استان یزد از دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی در شهرهای مهریز، ابرکوه و خاتم بازدید و با مسئولان و دانش ‌آموزان این مراکز آموزشی دیدار و گفتگو کرد.