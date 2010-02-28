آزادی زندانیان غیرعمد در مازندران نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اکبر غفاریان پیش از ظهر یکشنبه پس از بازدید از بخشهای زندان بابل در جمع مسئولین زندان شهرستان افزود: با توجه به جمعیت کیفری زندان های استان تعداد خانواده هایی که تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند به نسبت آمار کل زندانیان بسیار اندک است.

وی خاطر نشان کرد: تسهیلات انجمن از لحاظ کیفی و کمی پاسخگوی نیازهای یک خانواده نیست و جهت خدمت رسانی کامل به کلیه زندانیان نیاز به عزم ملی است .

وی افزود: سازمان زندان ها به تنهایی نباید در کمک به خانواده های زندانیان خود را موظف بداند بلکه دیگر نهادهای حمایتی و مدیران و سازمان های عالی رتبه استان ها باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل زندانهای مازندران بیان داشت: خانواده ها مهمترین و تأثیرگذارترین کانون فرهنگی و تربیتی جامعه هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند و در صورت عدم پایداری و ثبات در خانواده ها ناهنجاری های گوناگون در ابعاد گسترده موجبات متلاشی شدن کانون گرم خانواده ها را فراهم می کند.

مدیرکل زندانهای مازندران، مهمترین راهکار در جهت کاهش جمعیت کیفری را تعامل سازنده با مراجع قضایی عنوان کرد و افزود: خانواده ها عامل اصلی پیشگیری از جرم و عدم بازگشت مجدد زندانیان به زندان هستند.

وی با اشاره به سیاست های سازمانی این نهاد گفت: خدمات فرهنگی و تربیتی نقش تربیتی و اصلاحی داشته و در درون انسان تحولاتی را به وجود می آورد که این تحولات می تواند سر منشأ اقدامات خیر در بهسازی روند تکاملی زندگی زندانیان باشد و بی شک تعدادی از زندانیان در بدو ورود به مسائل اعتقادی و یا احکام دینی هیچ شناختی ندارند و پس از شرکت در کلاسهای فرهنگی و آموزشی در زندان به ساختار وجودی خویش پی می برند.

مدیر کل زندان های مازندران حمایت همه جانبه از زندانیان و خانواده های آنان را یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم و عدم بازگشت مجدد زندانیان به زندان عنوان کرد.

وی اظهارداشت: زندانیان در زندان های کشور مورد حمایت همه جانبه سازمان زندان ها هستند ولیکن خانواده های آنان در جامعه در رفاه کامل بسر نمی برند و عوامل اجتماعی ناهنجار یکی از دغدغه های اصلی خانواد ها محسوب می شود که با وجود زندانی شدن سرپرست خانواده مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی گریبانگیر آنهاست.

وی با اشاره به خدمات انجمن حمایت از زندانیان گفت: انجمن حمایت از زندانیان یک نهاد مردمی است که با حمایت های افراد خیر و نیکوکار در راستای خدمت رسانی به همنوعان خود گام برمی دارد و خانواده های نیازمند و بی بضاعت به صورت سالیانه و در مناسبتهای مختلف مورد حمایت نقدی و غیر نقدی این انجمن قرار می گیرند.

وی خطاب به مسئولان زندان بابل گفت: دعوت هفتگی قضات به زندان و شرکت آنان در جلسات شورای طبقه بندی و ملاقات چهره به چهره با زندانیان نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد و بر تعامل هر چه بیشتر با قضات تأکید کرد.