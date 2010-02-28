حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که با وجود انتقادات زیاد نمایندگان به قیمت پیشنهادی نفت در بودجه 89 چه شد که اعضای کمیسیون تلفیق با قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت موافقت کردند، گفت: نمایندگان رای دهنده به این پیشنهاد معتقدند از آنجا که حساب ذخیره ای نداریم بنابراین مابه التفاوت درآمد نفت نیز به حساب ذخیره نخواهد رفت به این معنی که چیزی باقی نمی ماند.

وی افزود: 20 درصد از این درآمد به حساب صندوق توسعه ملی باید ریخته شود بنابراین پولی برای ما باقی نخواهد ماند. بهتر بود که قیمت نفت واقعی تر دیده می شد.

فولادگر یادآور شد: بحثی که مطرح است این است که صندوق توسعه ملی حذف شود یا اینکه ابتدا اساسنامه اش بیاید و در برنامه پنجم تصویب شود به هر حال کمیسیون تلفیق امروز قرار است در این مورد تصمیم گیری کند.

وی گفت: تعیین 65 دلار برای هر بشکه نفت نشان می دهد جانب احتیاط نگه داشته نشده اگر ما خواهان این هستیم که با تدبیر عمل کنیم بهتر بود رقم پایین تری برای نفت در نظر گرفته می شد.