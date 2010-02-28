به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی در نشستی در محل شورای اصناف کشور افزود: اصناف در اجرای طرح اجرای هدفمند کردن یارانه در خط مقدم قرار دارند و طبیعتاً اثرات این طرح بر این بخش باید کارشناسی شود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته گردهمایی شورای اصناف برای بررسی هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد، تصریح کرد: باید تمامی جوانب اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در حوزه اصناف کارشناسی شود تا ره و روشهای مقابله به مشکلات احتمالی پیش بینی شود.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه اصناف با داشتن حدود 7 هزار و 600 اتحادیه، 318 مجمع امور صنفی و 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی را در جامعه شامل می‌شود، اضافه کرد: به همین دلیل در اجرای طرح قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه برای اجرای دقیق این طرح باید آگاهی و اطلاعات کافی به مردم داده شود، افزود: برای رسیدن به این نقطه باید تمامی سازمانها و ارگانها اطلاعات لازم در این زمینه را به زیرمجموعه های خود و جامعه منتقل کنند.

