به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، نماینده تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: همان گونه که شهدا و جانبازان با حضور در جبهه ها بدهی خود را به نظام پرداخت کردند،اکنون نیز مردم باید بدهی خود به نظام را پرداخت کنند.

ابوالفتح نیکنام ، مدیر را عامل تغییر دانست و ادامه داد: مدیر موفق یا راهی را پیدا می کند یا راهی می سازد.به گفته نیکنام مدیر نباید در انتظار اعتبار باشد،بلکه خود باید برای بدست آوردن اعتبار تلاش کند.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در این جلسه گفت: تلاش ما بر این بود تا سطح فرمانداری از نقطه نظر "ظرفیت خدمت رسانی" حفظ شود به همین دلیل آقای خادمی از سمت مدیر کلی به سمت فرمانداری منصوب شد.

وی با تاکید بر تلاش مقامات استانی برای حل مشکلات این شهرستان جدید التاسیس اظهار داشت: همه تلاش ما برای خدمت رسانی به مردم است و امیدواریم مشکلات و تنگناهای این شهرستان به ویژه مشکلات بهداشتی آن در آینده نزدیک مرتفع شود.

محمد درویش، سرپرست فرمانداری عباس آباد نیز یکی از مهم ترین اولویتهای شهرستان را استقرار ادارات دولتی در این منطقه دانست و گفت: در حال حاضر از 40 اداره لازم برای استقرار در شهرستان فقط 10 اداره در عباس آباد مستقر هستند.

درویش گفت: تا زمانی که ادارات در این شهر مستقر نشوند شهرستان به اهداف خود نخواهد رسید.

وی با اشاره به فراهم بودن مقدمات برای استقرار ادارات تربیت بدنی و بنیاد شهید گفت: در بخش بهداشت و درمان با مشکلات عدیده ای روبرو و در این زمینه نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستیم.

وی احداث کمربندی را مهمترین نیاز این شهرستان دانست و بیان داشت: از 24 طرح ارائه شده در سفر های استانی هیئت دولت احداث کمربندی مهمترین نیاز عباس آباد است که امیدوراریم با تلاش و توجه مقامات این مشکل نیز رفع شود.

در پایان این مراسم از زحمات محمد درویش هردویی در سمت سرپرست فرمانداری تجلیل و تقی خادمی به عنوان فرماندار جدید عباس آباد معرفی شد.

وی پیش از این به عنوان مدیر کل امنیتی - انتظامی استانداری کردستان مشغول به فعالیت بوده است.

شهرستان عباس آباد از سه شهر عباس آباد،سلمانشهر و کلار آباد تشکیل شده است.