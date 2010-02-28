245 میلیارد ریال صرف تجهیز بیمارستانهای ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کورش ساکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صرف این میزان اعتبار و خرید تجهیزان پزشکی موجب کاهش اعزام بیماران استان ایلام به استانهای همجوار شده است.

وی بیان داشت: بیمارستانهای شهرستان مهران، ایلام، ملکشاهی، ..به دستگاه های مورد نیاز نظیر سی تی اسکن، فوریتهای پزشکی، آنژوگرافی و...مجهز شده اند.

ساکی عنوان کرد: علاوه بر تجهیز بیمارستانهای استان، سه پزشک فوق تخصص و 45 پزشک تخصص در استان ایلام جذب و مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول تصریح کرد: در سالهای گذشته شاهد رشد بخش پزشکی استان ایلام بوده ایم.