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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

245 میلیارد ریال صرف تجهیز بیمارستانهای ایلام شد

245 میلیارد ریال صرف تجهیز بیمارستانهای ایلام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: در سال جاری 245 میلیارد و 500 میلیون ریال صرف تجهیز بیمارستانهای استان ایلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کورش ساکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صرف این میزان اعتبار و خرید تجهیزان پزشکی موجب کاهش اعزام بیماران استان ایلام به استانهای همجوار شده است.

وی بیان داشت: بیمارستانهای شهرستان مهران، ایلام، ملکشاهی، ..به دستگاه های مورد نیاز نظیر سی تی اسکن، فوریتهای پزشکی، آنژوگرافی و...مجهز شده اند.

ساکی عنوان کرد: علاوه بر تجهیز بیمارستانهای استان، سه پزشک فوق تخصص و 45 پزشک تخصص در استان ایلام جذب و مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول تصریح کرد: در سالهای گذشته شاهد رشد بخش پزشکی استان ایلام بوده ایم.

کد مطلب 1042806

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