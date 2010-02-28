به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد قبل از ظهر یک‌شنبه در جلسه تنظیم بازار استان قم با اشاره به جایگاه‌های توزیع میوه در ایام پایانی سال در نقاط مختلف شهر قم اظهار داشت: از 25 اسفندماه بیش از 3 هزار و 500 تن میوه در 48 ایستگاه عرضه میوه توزیع خواهد شد که این اقدام خدمت مناسبی در جهت افزایش رفاه مردم و تسهیل در تهیه میوه در ایام عید نوروز است.



وی بر برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد نظم حداکثری در نحوه توزیع میوه در این جایگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تفاوت قیمت میوه در جایگاه‌های عرضه میوه و زمان توزیع آن در برقراری نظم و ارائه بهتر خدمات نقش بسزایی دارد.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم خاطرنشان کرد: نهادهای ذی ربط باید تمام توان خود را بر رفع مشکلات موجود در خدمت‌رسانی در ایام نوروز در عرصه‌های مختلف به کار گرفته و بر روند اجرای مناسب کار نظارت کنند.



وی با بیان اینکه نمایشگاه بهاره عرضه محصولات در شهر مقدس قم نیز راهکار مناسبی برای تأمین احتیاجات مردم خواهد بود اظهار داشت: مسئولان باید بر افزایش کیفیت کالاهای ارائه شده، قیمت مناسب و برخورد خوب با مشتریان در این گونه نمایشگاه‌ها دقت نظر داشته باشند.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم با اشاره بر اهمیت عرضه گوشت سفید و قرمز در ایام نوروز خاطرنشان کرد: ایجاد جایگاه‌های عرضه گوشت در نقاط مختلف شهر قم به ویژه در ایام پایانی سال در دستور کار قرار دارد.

