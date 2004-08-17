به گزارش خبرگزاري مهر ، آصفي تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران به آرا و مشاركت گسترده مردم ونزوئلا احترام گذارده و آن را به عنوان آزمون بزرگ اين كشور و آمريكاي لاتين براي استقرار حاكميت مردم سالاري و دولتي متكي بر اراده مردم قلمداد مي كند.
وي افزود : نتيجه همه پرسي ونزوئلا بار ديگر اين واقعيت را ثابت كرد كه مردم در هر كجاي دنيا با مداخله قدرتهاي خارجي در امور داخلي كشورهايشان مخالف بوده و آن را نمي پذيرند.
سخنگوي وزارت امورخارجه بر تداوم روابط حسنه ميان دو كشور تصريح كرد.
سخنگوي وزارت امورخارجه در واكنش به نتيجه همه پرسي در ونزوئلا:
هيچ ملتي دخالت قدرتهاي خارجي در امور داخلي كشورش را نمي پذيرد
حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه با استقبال از مشاركت چشمگير مردم در همه پرسي رياست جمهوري ونزوئلا آن را تداوم دموكراسي و اعمال اراده مردم ونزوئلا پر اهميت و ارزنده دانست .
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