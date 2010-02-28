به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری با اشاره به موضوع هوشمند شدن بلیت اتوبوس و افزایش قیمت بلیت برای اقشاری خاص و نیز تحت حمایت قرار دادن بخش آسیب پذیر جامعه از طریق همین بلیت های هوشمند گفت: عده ای معتقدند که امکان چنین تفکیکی وجود ندارد. اما ما معتقدیم که امکان چنین اتفاقی در تهران وجود دارد و باید اینکار را انجام داد.

وی افزود: می توان از طریق مکانیزم هایی، چنین تفکیکی را به وجود آورد و بنده از این موضوع حمایت می کنم.

سروری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرداخت نشدن سهم دولت در موضوع حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: بنده در جریان این موضوع قرار گرفته ام وبر همین اساس پیگیر هستیم تا بتوانیم پاسخ دولت را در این باره دریافت کنیم.

وی افزود: در ایام پیش رو از طریق وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سئوالات خود را درباره این موضوع مطرح خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: نمایندگان تهران نسبت به این موضوع حساس هستند و بر همین اساس بررسی های خود را انجام خواهیم داد تا ببینیم پاسخ دولت در رابطه با این بحث چیست و آنها چه مقدار از وظایف خود را در این مورد انجام داده اند.

