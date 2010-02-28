به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون امنیت ملی از موضوع انتشار فیلم مربوط به حادثه کوی دانشگاه مطلع است و آیا در صورت اطلاع پیگیری خواهد کرد، گفت: معتقدم کمیته ای که مسئول بررسی حوادث کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان بوده است و مسئولیت آن را آقای ابوترابی برعهده دارد خوب است که این فیلم را نیز مورد بررسی قرار دهد.

وی گفت: مناسب است اعضای این کمیته فیلم منتشر شده را مشاهده کرده و نهایتا در خصوص این مسئله از جمله نوع برخورد با دانشجویان که دغدغه ای برای مقام معظم رهبری و مسئولان نظام بود به جمع بندی برسند.

جلالی در پاسخ به این سئوال که چرا کمیته ای که با مسئولیت آقای ابوترابی تشکیل جلسه داد صرفا به ارائه یک گزارش اولیه آن هم در صحن غیر علنی بسنده کرد و گزارش دوم آن هیچ گاه قرائت نشد، گفت: مسئولیت این کمیته همانطور که گفتید با آقای ابوترابی است و باید از ایشان بپرسید که چرا تشکیل جلسه نمی دهد.

وی گفت: گزارش اولیه ای که ارائه شد شفاهی و در جلسه غیر علنی بود و تمرکز آن به مسائلی غیر از مسائل کوی دانشگاه بود بنابراین بهتر است این سئوالات را از آقای ابوترابی بپرسید.

جلالی در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور وزیر اطلاعات در جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس نیز با اشاره به توضیحات ارائه شده از سوی وزیر اطلاعات مبنی بر عملکرد دستگاههای امنیتی در خصوص دستگیری ریگی و اساسا نوع عملکرد و اقدامات وی در اقدامات تروریستی گفت: لازم است وزارت خارجه علیه کشورهای حامی ریگی در مجامع بین المللی طرح دعوی کند.

وی گفت : اگر چه در مجامع بین المللی نیز همین قدرتهای بزرگ که حامی ریگی بودند رسوخ دارند اما جمهوری اسلامی باید علیه حامیان سرکرده گروهک تروریستی جندالله طرح دعوی کند.