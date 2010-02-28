علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از 24 هزار و 137مورد تخلف قابل پیگیری گزارش شده ، 18 هزار و 78 مورد گزارش تلفنی، چهار هزار و 804 مورد به صورت کتبی، 147مورد حضوری و یک هزار و 108 مورد توسط ناظری افتخاری تکمیل شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: از گزارشات ارسالی به ستاد خبری این سازمان و با بازرسیهای انجام شده توسط بازرسان سازمان 87 هزار و 742 واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.

غفوری مقدم گفت: ارزش پرونده های گزارش شده در 11 ماهه امسال بیش از 764میلیون ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت از بیشترین تخلفات صورت گرفته در مدت مذکور است.