به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی اظهار داشت: مردم دارالعباده یزد دارای ویژگیهای روحی و اخلاقی ویژه ‌ای هستند که لازم است این ویژگیها برای مردمی که به این دیار سفر می ‌کنند، معرفی شود.

وی افزود: به طور کلی یکی از مزایای سفر و مسافرت آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف است و باید این امکان در استان یزد نیز برای مسافران فراهم شود.

فلاح ‌زاده با اشاره به برخی ویژگی‌های مردم این استان بیان داشت: تدین، ولایت‌مداری و سخت‌کوشی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردم یزد است و معرفی این ویژگیها ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل مذهبی برای مردم این استان عنوان کرد: شایسته است در طول سفرهای نوروزی، اماکن مذهبی به ویژه مساجد برای برپایی مستمر نمازجماعت آمادگی‌های لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر رعایت نظم و بهداشت در اماکن مختلف درون‌شهری و بین‌راهی به منظور رفاه، آسایش و سلامت مردم و مسافران تاکید کرد.

فلاح‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از پخش آهنگ‌ها و موسقی‌های مغایر با روح اسلام و فرهنگ یزد در اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها و... را ضروری دانست.

معاون امور عمرانی استاندار یزد نیز در این جلسه هدف از برگزاری جلسات این ستاد را هماهنگی هر چه بیشتر برای سفر هموطنان با کمترین مشکل به استان دانست.

سیدمحمد میرسعیدی با اشاره به اینکه تمرکز سفرها بیشتر بر روی مرکز استان و اماکن تاریخی و جاذبه‌های این بخش است، افزود: لازم است با برنامه‌ریزی‌های اصولی، شهرستان‌های مختلف استان از وجود مسافران نوروزی بهره‌مند شوند و زمینه آشنایی مسافران با فرهنگ و جاذبه‌های 10 شهرستان دیگر استان نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین هر یک از روزهای تعطیلات نوروزی به نام یکی از شهرستان‌ها، راهکار مناسبی برای معرفی امکانات شهرستان‌ها، معرفی میراث فرهنگی، تاریخی و رونق اقتصادی شهرستانهای این استان خواهد بود.