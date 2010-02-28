به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی گفت : در بررسی بودجه بخش حمل و نقل عمومی دولت تنها پیشنهاد کرده بود که به بخش اتوبوس و مترو در تمام شهرهای کشور رقمی معادل 60 میلیارد تومان به عنوان یارانه بلیت تعلق بگیرد.

وی افزود: این در حالی است که در سال های اخیر تمام شهرها به رقم اندک یارانه اعتراض داشته و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید یک سوم هزینه جا به جایی مسافران را در شهرها پرداخت کند که به یقین جمع آن در کل کشور بسیار بالاتر از 60 میلیارد تومان است.

مقیمی اظهار کرد : اتوبوس نقش کلیدی در حمل و نقل عمومی کشور دارد و با طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از بخش های اساسی که باید یارانه قابل توجهی دریافت کند، همین بخش است.

وی اضافه کرد: نمی توان از مردم خواست که به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما هزینه های این موضوع را تنها از طریق شهرداری ها تامین کرد.

مقیمی تصریح کرد: نمایندگان مجلس لایحه دولت در این بخش را تغییر داده و پیشنهاد کردند یارانه بخش اتوبوس تمام شهرهای کشور برای سال آینده افزایش قابل توجهی یابد و رقم جداگانه ای هم به بخش مترو اختصاص داده شود.

پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس در شرایطی ارائه می شود که دولت در سال جاری اعتباری معادل ‌13 میلیارد تومان یارانه به بخش اتوبوس و مترو شهر تهران تخصیص داده است.

این در حالی است که یارانه ای که توسط شهرداری تهران در همین مدت به بخش اتوبوسرانی اختصاص یافته 120 میلیارد تومان و یارانه مترو 300 میلیارد تومان بوده و به عبارتی دولت از مجموع 420 میلیارد تومان یارانه فقط 13 میلیارد تومان را در سال جاری به شهر تهران پرداخت کرده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد با رای بالا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

